Çobanlardan kendilerine kız verilmemesini eleştiren valiye teşekkür

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Valisi Okay Memiş, kadınların, hayvancılıkla uğraştığı için çobanlarla evlenmediğini söyleyerek, eleştirilerde bulundu. Çobanlar ise kendilerine destek olan valiye teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı'nda projeleriyle dereceye girenlere sertifikaları verildi. Programların tanıtımından sonra konuşan Vali Okay Memiş, kadınların çobanlık yapanlarla evlenmediğini söyledi. Vali Memiş, "Hayvancılık ile uğraşıyor diye hanımefendiler bizim çiftçimizle evlenmiyor. Çoban diye evlenmiyorlar, bu nedenle adını değiştirip 'sürü yöneticisi' koyduk. Helal lokma kazanmak suç mu? Hekimler, psikologlar hep şunu söylüyor: 'Doğaya çıkın, toprakla uğraşın'. Eksiklikler varsa devlet olarak biz giderelim ama biz köylerdeki yaşamın devam etmesini istiyoruz. Yine gelip şehrin mekânlarından yararlanın ve tatilinizi yapın ama üretimden vazgeçmeyelim" diye konuştu.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR), mesleki bir statü kazandırmak amacıyla 'sürü yönetimi elemanı' olarak adlandırılıyor. Ancak halk dilinde hala 'çobanlık' kullanılıyor.

Çobanların kız bulmakta güçlük çektiğini öne süren merkez Çaytepe köyünden Zeki Çiçek, "Valinin açıklaması doğrudur. Sadece çoban çobana kız veriyor. Özellikle bir köylü, maddi durumu iyi olduğu zaman çobana kız vermiyor. Ben kendim şu an çobanım ama geçenlerde kızım bir çiftçi ile evlendi. Çoban olduğu için evlenemeyenler var. Köyde olduğu için evlenemeyen gençler, çiftçiliği bırakıp şehre göç ederek asgari ücretle çalışıyor" dedi.

'ÇOBANIM AMA BANA KIZ VERDİLER'

Yılın yaklaşık 7 ayı çobanlık yapıp, 25 bin lira kazandığını belirten Erdal İrkek ise, "Çobanım ama bana kız verdiler. Her şeye rağmen valinin bizi savunmasına sevindim. Elbette sigortalı bir işimin olmasını isterdim. Bu işleri biz yapmayınca birçok Suriyeli çoban var" diye konuştu.