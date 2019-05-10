Çobanların ilkbahardaki zorlu mesaisi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kışın ahırlarda beslenen koyunların ilkbaharda meralara sürülmesiyle çobanların zorlu mesaisi başladı.

Kış mevsimin çetin geçtiği Ovacık ilçesinde, soğuk kış günlerinde ot, saman ve arpayla ahırlarda bakılan koyunlar, ilkbaharda havaların ısınması ve otlakların yeşermesiyle meralara sürüldü.

Küçükbaş hayvan sayısının yaklaşık 23 bin olduğu Ovacık'ta, zorlu doğa koşullarına aldırış etmeyen çobanlar, hayvanların bakımını özenle yapıyor. Aile bütçelerine katkı sunmak için çevre il ve ilçelerden Ovacık'a gelerek çobanlık yapanlar, zaman zaman etkisini artıran soğuk ve yağmurlu havaya rağmen hayvanlara yılmadan bakıyor. Ekmek parası kazanabilmek için uzun süre ailelerinden uzakta yaşam süren çobanlar, günün erken saatlerinde koyunları ağıllardan dışarı çıkararak meraların yolunu tutuyor. Gün boyu koyunlarla ilgilenen çobanlar, güneşin batışıyla geri getirdikleri koyunları kuzularıyla buluşturuyor ve sağımlarını yapıyor.

Bahar aylarında köylerde otlattıkları sürüleri, yaz mevsimiyle Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerine çıkaracak çobanlar, aylık 2 bin ila 6 bin lira maaş alıyor.