"Çocuğu öldürün, delil kalmasın"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın davasının görülmesine başlandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, akraba olan ve birbirlerini öldürdükleri öne sürülen Mustafa Çadır ve Murat Çadır'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda müdahil oldukları gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanıklar Yeter Çadır ve oğlu Sinan Çadır ile hayatını kaybeden Murat Çadır'ın kardeşi Mahmut Çadır, hakim karşısına çıktı.

Sanık Mahmut Çadır, Sinan ve Yeter Çadır ile kardeşi Murat Çadır'ın tarlada çalıştığını, aralarında husumet bulunan Mustafa Çadır'ın da kendi tarlasına gittiğini, bir süre sonra silah sesleri duyduğunu, olayı tam olarak görmediğini anlattı.

Sanık Yeter Çadır da tarlada çalıştıkları esnada Mustafa Çadır'ın elinde silahla havaya ateş ederek kendilerine doğru geldiğini, korkarak saklandığını ve kimin kimi vurduğunu görmediğini belirtti.

- "Beni de öldürmek istediler"