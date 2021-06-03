Çocuğun aile ile uyuma sorunu anne ve babanın hayatını doğrudan etkiliyor

Günümüzde birçok çift ya çocuklarıyla uyuyorlar ya da kadın çocukla uyuyor ve erkek başka yatakta yatıyor. Bunun dışında; evli çiftlerden bazıları, çocuğu uyuturken yanında uyuya kalıyor. Çocuk kendi odasına alıştırılmadığında ya da her ebeveyn odasına geldiğinde anne baba buna tepki göstermediğinde bu durum uzun yıllar devam edebiliyor. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney konu hakkında bilgiler verdi.

Çocuğun aileyle birlikte uyumaması için alınması gereken 8 tedbir ve öneri şunlardır:

Bebekler, doğum sonrası mutlaka ayrı yatakta yatırılmalıdır.

Çocukta ağır bir sağlık sorunu yok ise en geç 6. ayda kendi yatak odasına geçirilmelidir.

Cinsellik yaşanan odanın, örneğin yatak odasının kapısının anahtarı olmalı ve cinsellik esnasında kapalı tutulmalıdır.

Çocuk; kendi odasında uyutulduktan sonra mutlaka, çift aynı yatakta yatmalıdırlar.

Gece uyanan ağlayan çocuk yatağa alınmamalı, onu kendi yatağında sakinleştirip uyutulmalıdır.

Çiftler mutlaka aynı yatakta yatmalıdırlar.

Kadın veya erkek tüm ilgisini çocuğa vermemeli, çift olarak birbirlerine ilgi göstermeye devam etmelidirler.

Çocuk bakımı nedeniyle olan tartışmalar da cinselliği etkileyebilir.

Çocukları ve bebeklerini her anne baba sever fakat, onların da sınırları olması gerektiği bilinmelidir. Birçok anne ya da baba kendi kaygıları nedeniyle çocuklarını yataklarından uzaklaştıramazlar. Bu uzaklaştırma sadece anne babanın değil çocuğunda lehinedir.



