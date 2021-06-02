Çocuğun uyku düzeni nasıl sağlanır? Çocuklarda uyku düzeni nasıl olmalı?

Uykuyu öğretmek anne ve babaların elindedir. Burada çeşitli uyku eğitim metotları devreye girer. Yanında olarak ve ona destek olarak yeni uyku alışkanlıkları öğrenilmesi sağlanabilir. Bu alışkanlıkların korunması için uyku düzenine özen göstermek gerekir.

ÇOCUKLARDA UYKU EĞİTİMİ NASIL VERİLİR?

Çocuklara uyku eğitimi verirken öncelikle göz önünde bulundurulması gereken şey çocuğun yaşıdır. Çünkü her yaşa göre uyku eğitimi farklılık gösterir. Bebek küçükse ve ilk 4 ayda, hiç ağlatmamaya çalışarak el üstünde uyku eğitimi vermek gerekir.

4 ayı geçtikten sonra ağlamaları dinleyerek bunları anlamaya çalışmak gerekmektedir. Uyku eğitiminde zamanlama çok önemlidir. Evinizde yatılı bir misafir olacaksa veya siz tatile gidecekseniz, kesinlikle bu dönemin geçmesini beklemek gerekir.

Uyku eğitiminde gece beslenmeleri de önemli bir konu olduğu için, bu konuda doktorun onayını almak gerekir. Uyku eğitimi zorlu bir süreç olabileceği için aile içerisinde herkesin bu konuda hemfikir olması çok önemlidir.

ÇOCUK VE BEBEKLERİN SAĞLIKLI UYUMASI İÇİN ORTAMIN NASIL OLMASI GEREKİR?

Çocuk ve bebeklerin iyi uyuyabilmeleri için etrafta çok fazla uyaran olmaması gerekir, etraf rahatlatıcı olmalıdır. Soft renkler tercih etmek, desensiz yumuşak çarşaflar tercih etmek gerekir.