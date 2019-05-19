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“Çocuğun PİN Kodu” kitabı raflarda yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

Uzman Psikolog Cevher Sönmez ve Kunter Kurt’un birlikte kaleme aldıkları “Çocuğun Pin Kodu” kitabı raflarda yerini aldı.Uzman Psikolog Cevher Sönmez ve Kunter Kurt’un, “Mutluluğun Pin Kodu: Aile Olmak” kitabının ardından ikinci kitaplarında da çocuğu anlamak ve doğru davranmak ile ilgili önemli bilgileri ailelerle buluşturuyor.

“Çocuğun PİN Kodu” kitabı raflarda yerini aldı

Uzman Psikolog Cevher Sönmez ve Kunter Kurt’un birlikte kaleme aldıkları “Çocuğun Pin Kodu” kitabı raflarda yerini aldı.
Uzman Psikolog Cevher Sönmez ve Kunter Kurt’un, “Mutluluğun Pin Kodu: Aile Olmak” kitabının ardından ikinci kitaplarında da çocuğu anlamak ve doğru davranmak ile ilgili önemli bilgileri ailelerle buluşturuyor. Yeni eserde anne-babaların ve anne baba olacakların başucu kitabı olmayı hedefiyor.
Çocuğun Pin Kodu kitabının içerisinde yer alan önemli konular ise şöyle:
“Çocuklar anne ve babanın aynasıdır. Siz çocuğunuza nasıl davranıyorsanız, çocuk da sizi modeller ve modellediği davranışları yansıtır.
Eğitim olmadan öğretim olmaz. Davranışlarda değişim yoksa eğitim hiç olmamıştır. Bu nedenle önce eğitim gelir, sonra öğretim.Bu kitabın amacı çocuklarımızın her konuda önceliğinin eğitim olması gerektiğinin önemini hatırlatmaktır.
Anne - babaların ilk yapması gereken şey, çocuğuna saygı duyduğunu, onu olduğu gibi kabul ettiğini, kendini denetleyebildiğini, paylaşmayı, olumlu şeyleri görebilmeyi, doğru bilgiye ulaşma yollarını, sabrın önemini öğretmelidir. Bu koşulların sağlanması çocuğu sağlıklı bir birey olma yolunda güç kazanmasını sağlar.
Çocuklar, davranışlarının en önemli kısmını anne - babaları modelleyerek kazanır. Ailesinin değerleri, tutumları ve davranışları, çocuklar üzerinde çok büyük etki bırakır ve çocuğun bundan sonraki davranışlarının şeklini belirler. Gelişimsel bir özellik olan çocuktaki takıntılar ve istenmeyen davranışlarla anne - baba olarak baş etmenin en kolay yolu, bunun bir süreç olduğunu kabul etmekten geçer.
Çocuklarda meydana gelen sorunların, çocuklarda değil de anne - babaların çocuklara karşı olan tutum ve davranışlarından kaynaklı olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Bu şekilde, çocukların pin kodunu çözmeye başlayacak ve bunu başardığımız andan itibaren de çocuklarımızın daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlama yönünde, doğru adımlar atmış olacağız.”

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