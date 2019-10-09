Çocuğun trafodan elektrik akımına kapılması "hak ihlali" sayıldı

Kızıltepe ilçe merkezinde çok büyük toplumsal olayların yaşandığı, bu nedenle elektrik şebekesinde meydana gelen tahribatın giderilmesi ve arızalara müdahale edilmesinin söz konusu olamayacağı ileri sürülen bilirkişi raporunda, elektrik panosuna takılan kilidin olaydan ne kadar süre önce, kimler tarafından kırıldığını tespit etme imkanı da bulunmadığı kaydedildi.

Başsavcılık tarafından bir elektrik-elektronik mühendisine yaptırılan bilirkişi incelemesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) personelinin bakım sahaları dahilinde bulunan trafo ve elektrik panolarını sürekli kontrol etmeleri ve gözetim altında tutmaları ihtimalinin bulunmadığı belirtildi.

"Çocuğun hayatını tehlikeye sokacak şekilde ve basit bir tıbbi müdahale ile giderilemez nitelikte yaralandığı"na ilişkin rapor alındı ve olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kararın bir örneğinin, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmedildi.

Olayda ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuğun ailesi, şehrin merkezindeki trafo panosunun kilidinin kırık olmasına rağmen kontrollerinin sorumlularca yapılmadığını, güvenlik açığı bulunduğunu, toplumsal olaylar bahane edilerek gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını, eksik soruşturma yürütüldüğünü iddia ederek, yaşam, adil yargılanma ve ailenin korunması haklarının ihlal edildiğini önü sürdü.

Başsavcılık da bilirkişi raporu doğrultusunda olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Bu karara yapılan itiraz da reddedildi.

- Gerekçeden

Gerekçede, somut olayda henüz üç yaşında olan başvurucunun yaralanmasına neden olan ve bir elektrik dağıtım şirketi tarafından işletilen trafo panosunun ne zaman inşa edildiği hususuyla ilgili dosya içinde herhangi bir belge ve bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Süreçte, kamuoyunda 6-7 Ekim olayları ya da "Kobani" olarak bilinen ve ülkenin çok sayıda iline yayılan şiddet hareketlerinin meydana geldiği hatırlatılan gerekçede, şüpheli beyanları, bilirkişi raporu ve Başsavcılığın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında, "trafonun da bu olaylarda zarar görmüş olabileceği"nden bahsedildiği aktarıldı.

Olay sırasında, yerleşim yerinin içinde yer alan trafonun ön yüzünde bulunan kapılarının açık, arkadaki kapıların kilitli olduğu anlatılan gerekçede, trafoda başka bir zararın bulunmadığı, dış çevresinde herhangi bir patlayıcı veya yanıcı maddenin atılı olduğuna dair ize de rastlanmadığı kaydedildi.

Dosya içeriğine göre, faili tespit edilememekle birlikte, tehlikeli elektrik trafosunun kapılarının kırıldığı, üçüncü kişilerin müdahalesine açık hale geldiğinden şüphe bulunmadığı ifade edilen gerekçede, böylece yerleşim yeri içinde kapıları açık halde bulunan trafonun çevrede yaşayan kişilerin yaşamı ve vücut bütünlükleri üzerinde risk oluştuğuna dikkat çekildi.