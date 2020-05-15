HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Çocuğuna ben bakarım sen dinlen' diyerek bebeği kaçırdı

'Çocuğuna ben bakarım sen dinlen' diyerek bebeği kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 00:47 | Son Güncelleme

Ankara’da yeni doğum yapan anneyi ‘çocuğuna ben bakarım sen dinlen’ diyerek kandırarak bebeğini çalan kadın, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

'Çocuğuna ben bakarım sen dinlen' diyerek bebeği kaçırdı

Olay, Pazartesi günü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastane içerisinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Z.F., 5 günlük bebeğini emzirme odasında emzirdiği esnada S.P. isimli bir kadınla sohbete başladı. S.P. isimli kadın kendine güveni sağladıktan sonra yabancı kadına ‘Sen yorgun görünüyorsun biraz dinlen ben ilgilenirim’ dedi.

Yabancı kadının yorgun durumundan faydalanan S.P. çocuğu kucağına alarak sevmeye başladı. O esnada yabancı uyruklu kadın Z.F. uykuya daldı. Bu durumu fark eden S.P. bebeği de bir sepete koyarak taksiyle hastaneden uzaklaştı.

UYANDIĞINDA BEBEĞİNİN KAÇIRILDIĞINI FARK ETTİ

Yabancı uyruklu kadın, uykudan uyandığı zaman, 5 günlük çocuğunun ve kadının ortadan kaybolduğunu fark etti. Durumu hemen polis ekiplerine bildiren yabancı uyruklu kadın Z.F. ve eşi H.A.’nın ifadesi alındı. Hastanede ve çevrede araştırma başlatan polis ekipleri S.P.’nin bir ticari taksiye çocukla bindiğini tespit etti.

TUTUKLANDI

Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli S.P.’nin Mamak’taki evi tespit edildi. İkametgahına yapılan baskın sonucunda şüpheli S.P. ve kardeşi E.D. yakalandı, bebeğin de ikamette olduğu tespit edildi. Kaçırılan bebek, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edilirken, 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı 14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı
Sosyal medya etik kuralları 'Etik Kurul' hesabınca denetlenecekSosyal medya etik kuralları 'Etik Kurul' hesabınca denetlenecek
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayınKoronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca 'Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir' mesajıyla uyarmıştı! Korkulan oldu

Bakan Koca 'Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir' mesajıyla uyarmıştı! Korkulan oldu

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

Survivor ekibi İstanbul'da! Karantinada kalacaklar

Survivor ekibi İstanbul'da! Karantinada kalacaklar

20 milyonluk şehirden dünyayı sarsan fotoğraflar

20 milyonluk şehirden dünyayı sarsan fotoğraflar

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Diğer Haberler
Nişan töreni sonrası koronavirüs vaka sayısı yükselmişti! Afşin Kaymakamlığı'ndan açıklama

Nişan töreni sonrası vaka sayısı yükselmişti! Kaymakamlık'tan yeni açıklama

Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde yangın

Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde yangın

Sosyal medya etik kuralları 'Etik Kurul' hesabınca denetlenecek

Sosyal medya etik kuralları 'Etik Kurul' hesabınca denetlenecek

Canan Kaftancıoğlu ve Nevşin Mengü'den cinsiyetçi mesajlara sert tepki

Canan Kaftancıoğlu ve Nevşin Mengü'den cinsiyetçi mesajlara sert tepki

Dışişleri'nden 'yardım uçağına izin verilmedi' iddialarına yanıt

Dışişleri'nden 'yardım uçağına izin verilmedi' iddialarına yanıt

14 Mayıs 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.