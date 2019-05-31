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Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 12:52 | Son Güncelleme

Avcılar’da kızı E.M.K.’ye (1.5) doğduğundan beri işkence yapan anne E.K. (29) hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık, anne E.K.’nin 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli annenin alınan ifadesinde, doğduktan sonra kızına bir türlü ısınamadığı, işkence ve eziyetleri bebeğin ölmesi için yaptığını söylediği açıklandı.

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

İstanbul Avcılar’da çocuğa eziyet etme suçundan 20 Şubat 2019’da tutuklanan anne hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianamede, anne E.K.’nin çocuğu E.M.K.’ye bir türlü ısınamadığı için ölmesi amacıyla şırınga iğnesini ağzına batırıp kan gelmesini sağladığı ve bu nedenle hastaneye götürdüğü anlatıldı.

Bebeğin yoğun bakım ünitesinde 15 gün kaldıktan sonra taburcu edildiğinin de aktarıldığı iddianamede, 3 gün sonra idrarından kan gelmesi sebebiyle tekrar hastaneye başvurulduğu, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle 10 gün hastanede kaldıktan sonra bebeğin tekrar taburcu edildiği açıklandı.

“VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNİ SIKARAK MORLUKLAR OLUŞTURMUŞ”

İddianamenin devamında şüpheli E.K.’nin 3 gün sonra E.M.K.’nin burnuna, ağzına, kulağının iç kısmına ve göbek deliğine şırınga iğnesini birçok kez batırarak kan gelmesini sağladığı, vücudunun çeşitli yerlerini sıkarak morluklar oluşturduğu, bu nedenle bebeğin hastanede 20 gün yatırıldıktan sonra, teşhis konulamayarak başka bir hastaneye sevk edildiği, buradan ise 15 gün sonra taburcu edildiği anlatıldı.

“JİLETLE KAFASINA, GÖZÜNE VE GÖĞSÜNE KESİKLER YAPILMIŞ”

Anne E.K.’nin bebek taburcu olduktan sonra yine aynı şeyleri yaptığının ve bebeğin 4-5 kez hastaneye götürüldüğünün anlatıldığı iddianamede, bu kez E.K.’nin bebeğin kafasına gözlerinin altına, bacaklarına, kollarına ve göğsüne jiletle kesikler yaptığı, kanamalardan dolayı bebeğin tekrar hastaneye sevk edilmesi üzerine, hastane görevlilerinin durumu anlayarak emniyete işkence ve eziyet sebebiyle ihbarda bulundukları açıklandı.

İddianamede Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edilen bebeği alarak ikametine götüren şüphelinin, 10 gün sonra mağdurun burnuna şırınga iğnesi batırarak kan gelmesini sağladığı, tekrar hastaneye başvurduğu, bu kez bu hastane görevlilerince suç ihbarında bulunulduğu, şüphelinin savunmasında suçlamayı kabul etmediği, çocuğun rahatsızlığı sebebiyle bu durumun olduğunu söylediği anlatıldı.

“ÇAMAŞIR SUYU VE YÜZEY TEMİZLEME SIVISI ENJEKTE ETTİ”

E.K.’nin Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edilen bebeği alarak evine götürdükten 4 ay sonra bu kez koluna ve yanak kısmına şırınga iğnesiyle çamaşır suyu ve yüzey temizleme suyu enjekte ettiği, bebeğin kolunda ve yanağında şişme ve morluk oluşması nedeniyle hastaneye götürdüğünün açıklandığı iddianamede, şüpheli E.K.’nin bebek tedavi gördüğü sırada kol ve bacaklarına hastanenin tuvaletinden aldığı sıvı el sabununu şırınga iğnesiyle enjekte ettiği, taburcu olduktan sonra da çamaşır suyu enjekte etmeye devam ettiği açıklandı.

İddianamede şüpheli anne E.K.’nin bebeği tekrar hastaneye götürerek burada bebeğin koluna takılı damar yolu iğnesine de sıvı sabun enjekte ettiği anlatıldı.

"ÖLMESİ İÇİN YAPTIM"

Hastane doktorunun durumu fark etmesi üzerine baba E.K.’yi uyardığının açıklandığı iddianamede, refakatçi olan annenin gitmesiyle bebeğin şişlik ve morluklarının geçtiği aktarıldı.

İddianamenin devamında baba E.K.’nin anne E.K.’ye konu hakkında soru sorması üzerine, şüpheli annenin polis merkezine giderek olayı anlattığı anlatıldı. Şüpheli annenin burada alınan ifadesinde doğduktan sonra kızına bir türlü ısınamadığı, işkence ve eziyetleri bebeğin ölmesi için yaptığını söylediği açıklandı.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olaya ilişkin Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan raporda çocuğun kötü muameleye maruz kaldığı ve yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek boyutta olduğu belirtildi.

İddianamede şüpheli E.K.’nin ‘çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
senin Allah gani gani belanı versin. yaşadığı acıyı düşünebiliyor musunuz . kalbim acıdı.
allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın
Allahım bunlar doğru olamaz hemde anne kızına bu kadına ömür boyu vereceksin birdaha dışarı yüzü görmeyecek
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