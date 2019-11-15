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Çocuğunun tedavisi için biriktirdiği altınları parkta kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 21:12 | Son Güncelleme

Antalya'da Esra Dişçi (22), çocuklarını parkta oynatırken içinde yaklaşık 7 bin lira değerinde altın bulunan cüzdanının kaybettiği iddiasıyla polise başvurdu.

Antalya'da Esra Dişçi (22), çocuklarını parkta oynatırken içinde yaklaşık 7 bin lira değerinde altın bulunan cüzdanının kaybettiği iddiasıyla polise başvurdu. Dişçi, altınları, kulak, burun ve boğazında rahatsızlığı bulunan çocuğunun tedavi masrafları için biriktirdiğini söyledi.
Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk sahibi Erol (23) ve Esra Dişçi çifti, ailelerinin yaşadığı kan davası nedeniyle kentten ayrılmak zorunda kaldı. Çift, doğuştan geniz eti büyümesi olan çocukları 3.5 yaşındaki Rumeysa Nur'u da tedavi ettirmek için Antalya'ya geldi. Akrabalarının yanında kalan çiftten Esra Dişçi, geçen salı günü akşam saatlerinde alışveriş yapmak için çocuklarıyla birlikte markete gitti. Alışveriş sonrası Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3915 Sokak'taki parka giden anne, burada 15 dakika çocuklarını oynattıktan sonra eve döndü. Eve döndüğünde cüzdanının olmadığını fark eden Dişçi, alışveriş yaptığı marketin kameralarını inceledi, ancak marketten çıkarken cüzdanının elinde olduğunu fark etti. Bunun üzerine hemen parka giden Dişçi, cüzdanı aradı ancak bulamadı. Parkta bulunan kişilere ve çevredekilere durumu anlatan Dişçi, sonuç alamadı. Esra Dişçi cüzdanının kaybolduğu gerekçesiyle polis merkezine giderek başvuruda bulundu.
'ÇOCUĞUMUN AMELİYATI İÇİN BİRİKTİRMİŞTİK'
Kızının doğuştan hastalığı olduğunu belirten Esra Dişçi, cüzdanında 3 tane yarım altın, 4 çeyrek altın, bir çift altın küpe ve 30 TL para olduğunu söyledi. Dişçi, bu altınların bir kısmının düğünlerinde takıldığını bir kısmını da 5-6 yıldır biriktirdiklerini belirterek, ?Eşim rahatsızlığından dolayı çalışamıyor. Düğünde takılan ve biriktirdiğimiz altınlar 7 bin lira değerindeydi. Çocuğumun ameliyatı için biriktirmiştik. Geniz etinde büyümesi var, bademcikleri şişiyor, kulak iltihabı da var. Bir aylık tedavi verdiler, olumlu gitmezse 5 Aralık'ta ameliyat olacağını söylediler. Allah rızası için alan kişiye sesleniyorum, çocuğumun ameliyat parasıydı. Vicdanın sızlıyorsa, çocuğumun parasını geri getir. Hayırseverlerden de çocuğumun ameliyatı için yardım bekliyoruz diye konuştu.
Erol Dişçi ise olay sonrası çok üzüldüğünü belirterek, ?Çocuğumun hastalığı için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gidip görüştüm. Kaybolan parayı çocuğumun tedavisi için kullanacaktık. 5-6 yıldır anca bu kadar biriktirebildik. Doğduğundan bu yana rahatsızlığı var. Hastaneye götürdüm, bir ay ilaç tedavisi görsün, ardından 'ameliyat olacak' dediler. İnsaniyet namına paramızı getirsinler dedi.

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