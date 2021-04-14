Çocuğunun 'Tokat, çat' sözünden şüphelendi! Bakıcı şiddetini, bebek izleme kamerası ortaya çıkardı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde her ikisi de memur olan Elif ve İsmail Gürbüz çifti, oğulları 2,5 yaşındaki Ö.G. ve 11 aylık kızları E.G. için N.Ö. adlı kadını bakıcı olarak tuttu. Yaklaşık 5 ay sonra çocuklarının hareketlerinden şüphelenen Elif Gürbüz, eve bebek izleme kamerası kurdu.

Aile kameranın konulmasından bir gün sonra ise hayatlarının şokunu yaşadı. Bakıcı tarafından çocuklarının dövüldüğünü, hakaretlere uğradığını ve küfürlere maruz kaldığını gören Gürbüz çifti, N.Ö. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

OĞULLARININ ‘TOKAT ÇAT’ SÖZLERİ ŞÜPHELENDİRDİ

İlçe belediyesinde çalıştığını belirten Elif Gürbüz, “Bakıcıyı tuttuktan sonra çocuklarımın hal ve hareketlerinde birtakım değişiklikler gördüm. 2,5 yaşındaki çocuğum bize sürekli ‘tokat çat’ gibi cümleler kuruyordu. 11 aylık kızım ise geceleri ağlayarak uyanıyor ve sabahlara kadar uyumuyordu. Biz de eve kamera koymaya karar verdik. Kamerayı taktıktan sonra görüntüleri incelediğimizde, bakıcının çocuklarımıza psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını gördük. Yine bakıcı tarafından çocuklarımıza hakaretler ve küfürler edildiğini gördük. Çocuklarım büyük bir travma yaşıyor. Çocuklarımı psikoloğa götürüyorum. Oğlum psikolojik ilaç kullanmaya başladı. Küçük kızımda gece uykusu yok. Böyle devam ederse, o da ilaç tedavisine başlayacak” dedi.