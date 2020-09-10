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Çocuğunuz menenjit geçiriyor olabilir! Bu belirtiler varsa dikkat

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Menenjit, beyin ve omuriliği kapsayan koruyucu zarların iltihaplanması ile bağlantılı bir hastalıktır. Bu hastalığın etiyolojisi (nedeni inceleyen bilim dalı) değişebilir, ancak farklı tipteki semptomlar genellikle benzerdir. Çocukların bu hastalığa karşı daha duyarlı oldukları düşünülmektedir.

Çocuğunuz menenjit geçiriyor olabilir! Bu belirtiler varsa dikkat

Menenjiti tespit etme yolları ve dikkat edilmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz...

ANİ ATEŞ

Menenjit semptomlarından biri ani başlayan ateştir. Ateş çok hızlı bir şekilde yükseliyor ve düşürmek zaman alıyorsa, çocuk titremeye başlıyor ve soğuk olduğundan şikayet ediyorsa dikkat etmek gerekir. Bununla birlikte, bu belirtiler başka bir hastalığın semptomları da olabilir.

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI

Menenjitten kaynaklanan baş ağrısı oldukça şiddetlidir. Ağrı hastanın başının ön tarafını ve boyun kısımlarını da etkileyebilir. Yeni doğan bebeklerde şişkin bıngıldak önemli bir menenjit belirtisi olabilir.

ÇİFT GÖRME

Menenjitten etkilenen kişinin görme yeteneği zayıflar, çift görmeye başlar.

KARIN AĞRISI VE BULANTI

Menenjitten hasta olan bir kişi iştahını kaybeder. Bunu mide bulantısı ve kusma takip eder.

PARLAK IŞIĞA DUYARLILIK

Menenjitten kaynaklanan bir diğer rahatsızlık da ışığa karşı duyulan hassaslıktır. Bu çocuğun gözlerinin sulanmasına ve mide bulantısına neden olur.

BACAKLARIN AÇILMAMASI

Bacaklarını tam olarak açamıyor ve eklemlerini kontrol edemiyorsa menejit belirtisi olabilir. Menenjitte Kernig'in işareti de görülebilir. Bu menenjitte bulunan bir özelliktir. hasta sırt üstü yatarken dizler bükülmeden ayak kalça eklemi vasıtasıyla dik açıya getirilirken hastanın ağrı duymasıdır.

CİLT DÖKÜNTÜLERİ

Menenjitte deri döküntüleri de görülebilir. Bu testle, menenjit ile bağlantılı olmayan basit bir döküntüyü tespit etmek çok kolay. Cam bir bardak alın. Döküntünün olduğu yere sıkıca bastırın. Eğer döküntü ciltle birlikte solgunlaşıyorsa, kişide menenjit görülmez. Döküntü solmazsa, o zaman doktora görünmelisiniz.

NE YAPILMALI?

Menenjit tehlikeli bir hastalıktır, bu nedenle bu semptomlardan herhangi biri tespit edilirse anında bir ambulans çağırmalısınız. Yardım ulaşana kadar karanlık bir odada hastanın dinlenmesini sağlayın ve tespit edilen tüm belirtileri doktorunuza anlatın.


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