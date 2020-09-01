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Çocuğunuz var diye eviniz sürekli dağınık olmak zorunda değil! Halı ve...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Eviniz asla uzun süreli toplu kalmıyor mu? Baktığınız her yerde, salonda, yatak odasında hatta mutfakta bile çocukların bıraktığı oyuncakları görmekten bıktınız mı? Evi iyice temizledikten hemen beş dakika sonra kırıntı dökülmüş bir halıyla ya da dağılmış bir oturma odası takımıyla mı karşılaşıyorsunuz? O zaman bu yazı tam size göre! İşte çocuklarla dolu bir evin bile temiz kalmasını sağlayacak ipuçları!

Çocuğunuz var diye eviniz sürekli dağınık olmak zorunda değil! Halı ve...

Temiz ve toplu bir eve sahip olmak her insanın hakkı. Yorucu bir günün ardından, savaş alanına dönmüş bir evde dinlenmek herkeste bir hayal kırıklığı yaratır. Tek başınıza yaşıyorsanız ya da yetişkin insanlarla aynı evi paylaşıyorsanız bu isteğiniz kolaylıkla gerçekleşebilir. Ancak çocuklu biriyseniz, ya da evinizde yaramaz bir ufaklık varsa daima toplu bir ev size bir hayal kadar uzakta kalıyor. Derin bir nefes alıp, evi temizlemek için işe koyuluyorsunuz. Ancak üzerinden çok uzun zaman geçmeden, evi dağılmış buluyorsunuz. Bu sadece sizin değil, her ebeveynin problemi. Bu yüzden, panik yapmayın ve yazımızı okumaya devam edin. Evinizin derli toplu olmasına yardımcı olacak nitelikte önerilerle karşınızdayız!

İŞ BÖLÜMÜ

Kadın olmanız, evin tüm sorumluluğunun size ait olduğu anlamına gelmiyor. Çalışmanız ya da ev hanımı olmanız bu gerçeği değiştirmiyor. Tüm işleri üzerinize almanız hayatınızı zorlaştırmaktan başka bir şey değildir. Ayrıca bu iş bölümüne eşinizin katılması yeterli değil. Çocuklarınıza da yaşına uygun sorumluluklar yüklemelisiniz. Hem bu onun daha sorumluluk sahibi ve bağımsız bir birey olmasına yardım edecektir. Bir kağıda günlük, haftalık ve aylık yapılması gereken işleri yazın.

IVIR ZIVIR ÇEKMECESİ

Bu, sizi kısa vadede kurtaracak bir yöntem. Her şeyi ayrı ayrı toplamak zor olsa da kendinize böyle bir alan belirlemeniz işinize gelir. Çocuğunuza da bunu alışkanlık haline getirmesi gerektiğini tembihleyin. Böylece davetsiz bir misafir geldiğinde kalabalık görünen şeyleri oraya saklayabilirsiniz.

DAHA AZ EŞYA

Çok eşyalı bir evde yaşamak, dağınıklığı da beraberinde getirir. Gerçekten işinize yaramadığını düşündüğünüz tüm eşyalardan kurtulmalısınız. En azından çocuğunuz biraz büyüyene kadar...

HALI ÖRTÜSÜ

Daima toplu bir ev için kolaycı bir insan olmayı tercih etmeniz gerekiyor. Bu noktada halı örtüleri kurtarıcınız olabilir. Halınızı kaplayacağınız bu ürünlerin halınıza hiçbir şekilde zarar vermeyeceğinden emin olabilirsiniz. Hem de tozları içine çekerek, ev hijyenine büyük oranda yardım eder. Öbür türlü tozlar halınızın nefes almasını engelleyeceğinden çabucak eskiyecektir. Bu ürünü, oturma odası takımlarınıza örtmek de size kolaylık sağlar. Bu sayede çocuğunuzun ya da sizin buraları kirletmesi bir problem yaratmayacaktır.

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