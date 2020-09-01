Çocuğunuz var diye eviniz sürekli dağınık olmak zorunda değil! Halı ve...

Temiz ve toplu bir eve sahip olmak her insanın hakkı. Yorucu bir günün ardından, savaş alanına dönmüş bir evde dinlenmek herkeste bir hayal kırıklığı yaratır. Tek başınıza yaşıyorsanız ya da yetişkin insanlarla aynı evi paylaşıyorsanız bu isteğiniz kolaylıkla gerçekleşebilir. Ancak çocuklu biriyseniz, ya da evinizde yaramaz bir ufaklık varsa daima toplu bir ev size bir hayal kadar uzakta kalıyor. Derin bir nefes alıp, evi temizlemek için işe koyuluyorsunuz. Ancak üzerinden çok uzun zaman geçmeden, evi dağılmış buluyorsunuz. Bu sadece sizin değil, her ebeveynin problemi. Bu yüzden, panik yapmayın ve yazımızı okumaya devam edin. Evinizin derli toplu olmasına yardımcı olacak nitelikte önerilerle karşınızdayız!

İŞ BÖLÜMÜ

Kadın olmanız, evin tüm sorumluluğunun size ait olduğu anlamına gelmiyor. Çalışmanız ya da ev hanımı olmanız bu gerçeği değiştirmiyor. Tüm işleri üzerinize almanız hayatınızı zorlaştırmaktan başka bir şey değildir. Ayrıca bu iş bölümüne eşinizin katılması yeterli değil. Çocuklarınıza da yaşına uygun sorumluluklar yüklemelisiniz. Hem bu onun daha sorumluluk sahibi ve bağımsız bir birey olmasına yardım edecektir. Bir kağıda günlük, haftalık ve aylık yapılması gereken işleri yazın.