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“Çocuk felcinde aşı hayati öneme sahip”

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.10.2019 12:19 | Son Güncelleme

Yrd.

“Çocuk felcinde aşı hayati öneme sahip”

Yrd. Doç. Dr. Seyhan Erişir çocuk felcinin, polio virüs tarafından oluşturulan ve ölüme ve kalıcı sakatlıklara yol açan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu söyleyerek çocuk felcinde aşının önemine değindi.
Dünya Polio Günü sebebiyle açıklama yapan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu, polio virüsün çoğunlukla 5 yaş altındaki çocuklarda enfeksiyona neden olduğunu ve sinir sistemini tutarak kaslarda kalıcı felce yol açtığını belirtti. 1940 ve 1950’li yıllarda dünyada yaklaşık 2 milyon insanın polio nedeniyle hayatını kaybettiğini veya sakat kaldığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu, 1954 yılında Jonas Edward Salk tarafından inaktive polio aşısı ve Albert Sabin tarafından ağızdan uygulanan canlı polio aşılarının bulunması ve dünya çapında uygulanmaya başlanması ile görülen vaka sayılarında belirgin düşme sağlandığını belirtti.
“Çocuk felcinin görülme sıklığının yüzde 99 oranında azalmış durumda”
Yrd. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu 24 Ekim’in, çocuk felci ile ilgili farkındalığı artırmak ve bu hastalığın yeryüzünden tamamen silinmesi amacıyla ilk kez Rotary Vakfı tarafından Dünya Polio Günü olarak ilan edildiğini hatırlattı. Yrd. Doç. Dr. Seyhan Erişir Oygucu, Global Polio Eradikasyon İnisiyatifi’nin yönetici üyesi olan Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 1988 yılında çocuk felci eradikasyon programını başlatması ile o dönem dünyada bildirilen vaka sayısı 350 bin iken 2013 yılında bu sayının 407’ye düşmesi ile, çocuk felcinin görülme sıklığının yüzde 99 oranında azaltılmış olduğunu vurguladı.
“3 ülkede endemik olarak görülüyor”
Bu sonuçların aşılamanın bu hastalığı önlemede ne kadar etkili olduğunu gösterdiğini belirten Oygucu, WHO’nun güncel verilerine göre 3 ülkede( Afganistan, Nijerya ve Pakistan) hala endemik olarak görüldüğünü söyledi. Bunun sebebinin bu ülkelerde hala bazı çocuklara ülke koşulları nedeniyle ulaşılamamış olması ya da ailelerin yanlış inançlar nedeniyle çocuklarını aşılatmamaları olduğunun altını çizen Seyhan Erişir Oygucu, WHO’nun Uluslararası Seyahat ve Sağlık Departmanı’nın bu ülkelere seyahat edecek olan kişileri çocuk felcine karşı tam aşılı olmalarını ve 4 haftadan uzun ziyaret yapacak olan kişilerin ek doz polio aşısı yaptırmalarını önerdiğini kaydetti.
“1980 yılından beri polio vakası bildirilmedi”
Oygucu örnek olarak Türkiye verilerine de değinerek Sağlık Bakanlığı Aşılama Programı sayesinde 1980 yılından beri polio vakası bildirilmediğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın aşı takvimine göre tüm çocukların 2, 4, 6 ve 18. aylarında çocuk felcine karşı aşılanmakta olduğunu söyleyen ve aşı kampanyaları ile toplumsal bağışıklık sağlandığını dile getiren Oygucu sözlerinin sonunda “ aşılama sayesinde yeryüzünden silinen çiçek hastalığında olduğu gibi polio virüsü de yeryüzünden silinene kadar aşılamaya devam edilmelidir” dedi.

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