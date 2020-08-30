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Çocuk geline tepki gösteren fotoğrafçı konuştu! 'Yine olsa aynısını yapardım'

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2020 10:31 | Son Güncelleme

Malatya’da çocuk gelinin fotoğrafını çekmeyi kabul etmeyip, damatla yaşadığı tartışma ile sosyal medyada gündem olan düğün fotoğrafçısı Onur Albayrak, olayın 2 yıl önce yaşandığını belirterek, bugün de olsa aynı şeyi yapacağını söyledi.

Çocuk geline tepki gösteren fotoğrafçı konuştu! 'Yine olsa aynısını yapardım'

Malatya’da 2 yıl önce 16 yaşındaki çocuk gelinin fotoğrafını çekmeyerek, damada tepki gösteren Onur Albayrak, görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle yeniden gündeme geldi. "Çocuk gelin fotoğrafı asla çekmem" diyen Albayrak, 2 yıl önceki tepkisinin bugün için de geçerli olduğunu söyledi. Albayrak, "Bu yaştaki insanları gördüğünde gelinlikçi gelinlik satmazsa, kuaför saçını yapmazsa, fotoğrafçı fotoğrafını çekmezse, düğün salonu salon vermezse zaten çocuk gelinler azalır diye düşünüyorum” dedi.

Olayın düğün salonunda değil kır çekimi sırasında yaşandığını anlatan fotoğrafçı Albayrak, “2002 yılından beri Malatya’da fotoğrafçılık yapıyorum. Çocuk gelin fotoğrafı çekmek istemedim. Aslında basına bu olay çok farklı yansıdı. Düğün salonunda olmuş gibi yansıdı. Kır çekimi sırasında bu olay yaşandı. Biz fotoğraf çekmeme hakkımızı kulandık ve talep ettik. Olumsuz bir tepki alınca arbedede yaşandı. Daha sonra Aile, Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı bu olayın üzerine düştü. Bizimle görüştüler ve yetkili gönderdiler. Sağ olsun yardımcı oldular. 2018 yılından sonra böyle bir olayla karşılaşmadım. Malatya’da çok yaşanan bir olay değildir, bir defaya mahsus bize denk geldi. Bu tip olayların olması kendi adıma sevindirici bir durum değil. Tekrar olursa da aynı tepkiyi vereceğim” şeklinde konuştu.

“KORONAVİRÜS FOTOĞRAF SEKTÖRÜNÜ DE ETKİLEDİ”

Albayrak, fotoğrafçılık mesleğinin Covid-19 sebebiyle iyice kötüye gittiğini belirterek, “Salgın birçok sektörü etkilediği gibi bizim sektörü de olumsuz bir şekilde etkiledi. İptal olaylarımız çok fazla oldu. Yazdığımız randevuların yüzde 40’ı iptal oldu. Bunun dışında düğün salonlarına çok kötü yansıdı. 600 ve 700 kişilik düğünler 200 kişiye düştü. İnsanlar haklı olarak çekiniyor ve korkuyorlar gelemiyorlar. Böyle olunca siz doğal olarak düğün salonlarında fotoğraf çekip satacak kimseyi bulamıyorsunuz. Ekonomik anlamda insanları etkiledi ve herkesin işine yansıdı. Kaliteli ve üst düzey albüm yaptırma sayısı düştü. İnsanlar düğün öncesi albüm olsun, boyut ne olursa olsun diye düşünüyor. Gelin ve damat fotoğraf çekerken, poz verdirirken, fotoğrafçı olarak zorlanıyorsun. Doğal olarak biz de maske takıyoruz. Fotoğraf çekerken bu da doğal olarak fotoğraf kalitesine yansıyor” diye konuştu.

İHA

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