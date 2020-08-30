Çocuk geline tepki gösteren fotoğrafçı konuştu! 'Yine olsa aynısını yapardım'

Malatya’da 2 yıl önce 16 yaşındaki çocuk gelinin fotoğrafını çekmeyerek, damada tepki gösteren Onur Albayrak, görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle yeniden gündeme geldi. "Çocuk gelin fotoğrafı asla çekmem" diyen Albayrak, 2 yıl önceki tepkisinin bugün için de geçerli olduğunu söyledi. Albayrak, "Bu yaştaki insanları gördüğünde gelinlikçi gelinlik satmazsa, kuaför saçını yapmazsa, fotoğrafçı fotoğrafını çekmezse, düğün salonu salon vermezse zaten çocuk gelinler azalır diye düşünüyorum” dedi.

Olayın düğün salonunda değil kır çekimi sırasında yaşandığını anlatan fotoğrafçı Albayrak, “2002 yılından beri Malatya’da fotoğrafçılık yapıyorum. Çocuk gelin fotoğrafı çekmek istemedim. Aslında basına bu olay çok farklı yansıdı. Düğün salonunda olmuş gibi yansıdı. Kır çekimi sırasında bu olay yaşandı. Biz fotoğraf çekmeme hakkımızı kulandık ve talep ettik. Olumsuz bir tepki alınca arbedede yaşandı. Daha sonra Aile, Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı bu olayın üzerine düştü. Bizimle görüştüler ve yetkili gönderdiler. Sağ olsun yardımcı oldular. 2018 yılından sonra böyle bir olayla karşılaşmadım. Malatya’da çok yaşanan bir olay değildir, bir defaya mahsus bize denk geldi. Bu tip olayların olması kendi adıma sevindirici bir durum değil. Tekrar olursa da aynı tepkiyi vereceğim” şeklinde konuştu.