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  4. Çocuk istismarı sanığını "tokalaşmak için yanağından öptüm" bahanesi kurtarmadı

Çocuk istismarı sanığını "tokalaşmak için yanağından öptüm" bahanesi kurtarmadı

03.03.2021 15:46 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de 15 yaşındaki kıza cinsel istismar ve cebir suçundan yargılanan sanık, "Sadece tokalaşmak için yanağından öptüm.

Kayseri’de 15 yaşındaki kıza cinsel istismar ve cebir suçundan yargılanan sanık, "Sadece tokalaşmak için yanağından öptüm. Cebir ve cinsel istismarda bulunmadım" savunmasını yapmasına rağmen 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 23 yaşındaki Kaan Y., 15 yaşındaki Y.B.’ye nitelikli cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun koyma suçundan yargılandı.
Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık Kaan Y., "Müştekiyi benim adımı çıkardığı için bir kaç kez uyardım. Müşteki geldi benim arabama bindi. Tokalaşmak için yanağından öptüm. Onun dışında herhangi bir şey olmadı. Benim dükkanımın önüne gelme diye kendisini uyardım. Kapıyı kilitlemedim. Ben şahsa cinsel istismar ve cebirde bulunmadım. Benim yanıma gelmeden önce iki erkeğin yanına gittiğini söyledi" diyerek savunma yaptı.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında Kaan Y.’ye ’Nitelikli Cinsel İstismar’ suçundan 13 yıl 4 ay, ’Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Koyma’ suçundan ise 5 yıl hapis cezası verdi.

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