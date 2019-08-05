HABER

Çocuk parkı yakınında mangal yakmak yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 15:46 | Son Güncelleme

ISPARTA'da Gökçay'daki çocuk parkına yakın bölgede mangal ve ateş yakmak yasaklandı.

Çocuk parkı yakınında mangal yakmak yasaklandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da Gökçay'daki çocuk parkına yakın bölgede mangal ve ateş yakmak yasaklandı.
Isparta'da özellikle hafta sonu doluluk oranında artış gösteren Gökçay Mesirelik Alanı'nda çocuk parkına yakın bölgede mangal ve ateş yakılmasına tepkiler çoğalınca Isparta Belediyesi'ne de çok sayıda şikayet ulaştı. Bölgeye yakın bazı parklardaki çocuk oyun gruplarının da yakılması üzerine Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla Zabıta Müdürlüğü harekete geçerek, bölgeye 'Mangal ve ateş yakmak yasaktır' uyarısı bulunan levhalar yerleştirdi.

FOTOĞRAFLI

Çocuk parkı yakınında mangal yakmak yasaklandıÇocuk parkı yakınında mangal yakmak yasaklandıÇocuk parkı yakınında mangal yakmak yasaklandı

PARTNERCanlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!Canlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!
Hakkari'de kayak merkezine 100 yataklı otel yapılacakHakkari'de kayak merkezine 100 yataklı otel yapılacak
Salda Gölü'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyorSalda Gölü'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

Esenler Belediyesi’nden gazetelerde yer alan iddialara yalanlama

Esenler Belediyesi gazetelerde çıkan iddiaları yalanladı

Ankara'da şizofren abi dehşeti! Komşuları çığlıklarını duydu ama yetişemedi

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Sedyeyle hastaneye taşındı, bir an olsun yanından ayırmadı!

Başına gelmeyen kalmadı ama bir an olsun yanından ayırmadı!

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.