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Çocuk parkında korkunç son!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 11:19 | Son Güncelleme

İstanbul Çekmeköy'de arkadaşlarıyla saklambaç oynarken parkta bulunan trafoya saklanan 8 yaşındaki Kadir Açık, trafodaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Çocuk parkında korkunç son!

Olay, İstanbul Çekmeköy'de bulunan çocuk parkında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Kadir Açık (8), parkta bulunan trafoya saklandı. Trafodaki elektrik akımına kapılan çocuk bir anda yere yığıldı. Olayı gören arkadaşları, çocuğun ailesine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ailesinin haber vermesi üzerine de olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kadir Açık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Açık park Çekmeköy elektrik akımı istanbul

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