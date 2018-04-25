Çocuk sahibi olduğunuzu kanıtlayan fotoğraflar

Bu bir parti
Kendi jakuzimi yapabilirim
Evde bir Örümcek Adam var
Sanırım burnum böyle daha güzel
Nasıl görünüyorum?
Yeterince saklandım
Dizüstü bilgisayarınızı terk ederseniz, bunu kabul etmeniz gerekir
Güneşten nasıl gizlenirim?
Sanat eseri.
Yumurta dolabında hapsolmak.
Paylaşmak güzeldir.
''Çocuğum 2 yaşında, 2 dakika yalnız bıraktım.''
Sırada beklemekten sıkılınca ben.
"Bir kuş? Hayır! Tehlikeli bir yılan mı? Onu bana ver!"
''3 yaşındaki kızımın tuvalet kağıdı rulosunu değiştirmesini istedim''
''Çocuğuma kravat takmasını söylediğimde.''
''Alışveriş merkezinde kaybettiğim oğlumu burada buldum.''
“6 yaşındaki oğlum tekrar tekrar soruyordu, 'Banyoya gitmen gerekiyor mu?' Ve nedenini buldum.”
Çocuklarım, “Evde resim yok” kuralını böyle anlıyorlar.
“DNA testine ihtiyacım yok. Eminim o benim kızım. ”
"Sadece bunu gördüm. Endişelenmeli miyim?"
“Telefonumu 2 dakika kadar kullanmasına izin verdiğimde.”
Okuyucu Yorumları 0 yorum