KADIN

Çocuk sahibi olduğunuzu kanıtlayan fotoğraflar

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 25.04.2018 11:51 | Son Güncelleme

Ailenizde bir çocuk olduğunda hayatınız çok daha parlak ve daha çeşitli hale gelir. Ama bir saniye arkanızı döndüğünüzde en sevdiğiniz ayakkabıyı suyun içinde, telefonuzunu ise klozette bulabilirsiniz. Çocukların en beklenmedik şeyleri yapabildiklerini kanıtlayan birkaç komik fotoğraf topladık. Onları koşulsuz ve sınırsız sevmek için başka seçeneğimiz yok.

Çocuk sahibi olduğunuzu kanıtlayan fotoğraflar

Bu bir parti

1

Kendi jakuzimi yapabilirim

2

Evde bir Örümcek Adam var

3

Sanırım burnum böyle daha güzel

4

Nasıl görünüyorum?

5

Yeterince saklandım

6

Dizüstü bilgisayarınızı terk ederseniz, bunu kabul etmeniz gerekir

7

Güneşten nasıl gizlenirim?

8

Sanat eseri.

9

Yumurta dolabında hapsolmak.

10

Paylaşmak güzeldir.

11

''Çocuğum 2 yaşında, 2 dakika yalnız bıraktım.''

12

Sırada beklemekten sıkılınca ben.

13

"Bir kuş? Hayır! Tehlikeli bir yılan mı? Onu bana ver!"

14

''3 yaşındaki kızımın tuvalet kağıdı rulosunu değiştirmesini istedim''

15

''Çocuğuma kravat takmasını söylediğimde.''

16

''Alışveriş merkezinde kaybettiğim oğlumu burada buldum.''

17

“6 yaşındaki oğlum tekrar tekrar soruyordu, 'Banyoya gitmen gerekiyor mu?' Ve nedenini buldum.”

18

Çocuklarım, “Evde resim yok” kuralını böyle anlıyorlar.

19

“DNA testine ihtiyacım yok. Eminim o benim kızım. ”

20

"Sadece bunu gördüm. Endişelenmeli miyim?"

21

“Telefonumu 2 dakika kadar kullanmasına izin verdiğimde.”

22

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çocuk sahibi olmak anne çocuk

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