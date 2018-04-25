Çocuk sahibi olduğunuzu kanıtlayan fotoğraflar

Bu bir parti

Kendi jakuzimi yapabilirim

Evde bir Örümcek Adam var

Sanırım burnum böyle daha güzel

Nasıl görünüyorum?

Yeterince saklandım

Dizüstü bilgisayarınızı terk ederseniz, bunu kabul etmeniz gerekir

Güneşten nasıl gizlenirim?

Sanat eseri.

Yumurta dolabında hapsolmak.

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''Çocuğum 2 yaşında, 2 dakika yalnız bıraktım.''

Sırada beklemekten sıkılınca ben.

"Bir kuş? Hayır! Tehlikeli bir yılan mı? Onu bana ver!"

''3 yaşındaki kızımın tuvalet kağıdı rulosunu değiştirmesini istedim''

''Çocuğuma kravat takmasını söylediğimde.''

''Alışveriş merkezinde kaybettiğim oğlumu burada buldum.''

“6 yaşındaki oğlum tekrar tekrar soruyordu, 'Banyoya gitmen gerekiyor mu?' Ve nedenini buldum.”

Çocuklarım, “Evde resim yok” kuralını böyle anlıyorlar.

“DNA testine ihtiyacım yok. Eminim o benim kızım. ”

"Sadece bunu gördüm. Endişelenmeli miyim?"

“Telefonumu 2 dakika kadar kullanmasına izin verdiğimde.”