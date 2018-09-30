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Çocuk Vakfı'ndan "Dünya Çocuk Günü" bildirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 17:13 | Son Güncelleme

Çocuk Vakfı'ndan "Dünya Çocuk Günü" bildirisi

İSTANBUL (AA) - Çocuk Vakfı, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle bildiri yayımladı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl dünyada ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan "Dünya Çocuk Günü"nde Çocuk Vakfı şairlerin yazdığı bildirileri yayımlıyor.

Vakfın bu yılki Türkiye bildirisi ise şair Cahit Koytak'ın "Büyüklerin Şarkısı" ve "Akılalmaz Öğütlerinden" oluşuyor.

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Çocuk Vakfı Dünya Çocuk Günü

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