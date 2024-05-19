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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi: "Yatırımların, desteklerin boşa gitmediğini görüyoruz"

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi: "Yatırımların, desteklerin boşa gitmediğini görüyoruz"

19.05.2024 14:30
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs etkinliği kapsamında gençlere seslendi. Sporda kazanılan başarılara dikkat çeken Erdoğan, "Ülke genelinde spor altyapısına son 21 yılda yaptığımız yatırımların, sporcularımıza verdiğimiz desteklerin boşa gitmediğini görmenin sevincini yaşıyoruz" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi: "Yatırımların, desteklerin boşa gitmediğini görüyoruz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

"İSTİKLAL MÜCADELEMİZİN EN ÖNEMLİ NEFERLERİ GENÇLERİMİZDİ"

Erdoğan'ın gençlerle buluşma programında gerçekleştirdiği konuşmadan öne çıkan mesajları şöyle:

  • İstiklal Mücadelemizin en önemli neferleri gençlerimizdi. Tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirttiğimiz o destanın gizli kahramanları gençlerdi. Tarihimizde bir dönüm noktasını teşkil eden 19 Mayıs'ın gençlerimizin bayramı olması elbette tesadüf eseri değil. 19 Mayıs tarihi, siz gençlerimiz için bir ilham ve umut kaynağı olmuştur.

"TARİHİN EN BÜYÜK YATIRIMLARINI YAPARAK HER ALANDA GENÇLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ"

  • Seçilme yaşını önce 30'dan 25'e, nihayetinde 18'e düşürdük. Siyasetin, bürokrasinin, iş dünyasının kapılarını gençlere açarak, gençlerimizin eğitimlerine tarihin en büyük yatırımlarını yaparak her alanda gençlerimizi destekliyor, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

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"GENÇLERİMİZ SPORU KARİYER OLARAK GÖRMEYE BAŞLADI"

  • Sporcularımız katıldıkları yarışmalardan artık madalyasız dönmüyor. Sporcularımız başarıları yanında centilmenlikleriyle de takdir kazanıyor. Ülke genelinde spor altyapısına son 21 yılda yaptığımız yatırımların, sporcularımıza verdiğimiz desteklerin boşa gitmediğini görmenin sevincini yaşıyoruz. Gençlerimiz spora daha fazla yönelmeye, sporu bir kariyer olarak görmeye başladı.

"BAŞARI TABLOMUZA İNŞALLAH PARİS'TE YENİ YILDIZLAR EKLEYECEĞİZ"

  • Olimpiyatlarda yakalanan ivmeyi devam ettirdik. Geçtiğimiz hafta yine müjdeli haberler aldık. Tüm sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Başarı tablomuza inşallah Paris'te yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Recep Tayyip Erdoğan
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