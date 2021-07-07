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Çocuk ve ergende dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri nelerdir, tedavisi mümkün mü?

07.07.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk ve ergende, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun 3 farklı eksen üzerinde değerlendirildiğini söyleyen Uzman Klinig Psikolog Aylin Özeren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Çocuk ve ergende, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu dürtüsellik, aşırı hareketlilik ve dikkat eksikliği olarak değerlendirilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, aynı zamanda öğrenme güçlüğüne sebep olabilir. Fakat bu daha çok dikkati yönlendirememe veya aşırı hareketliliğe bağlı odaklanamama yüzünden ortaya çıkan ikinci bir sorundur.

Bu teşhisi almış çocukların, gelişimsel süreçlerinde herhangi bir anormallik gözükmez. Fakat aile yaşantılarına bakıldığında, bebeklik dönemlerinde daha hareketli, huysuz ve uyku sorunları yaşayan çocuklar oldukları görülebilir. Aile içerisinde de kaygının ve depresyonun yaşanmış olması da bu rahatsızlığın ortaya çıkmasında belirleyici olabilir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisi konduktan sonra, çocuğun bir psiko-eğitimsel değerlendirmeden sonra çalışmaya sokulması, aynı zamanda ailesiyle de psikoterapi çalışmasına girilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmalar özellikle dikkat eksikliğini gidermeye, odaklanmaya ve dikkati yönlendirme becerilerini arttırmaya yönelik olmalıdır. Dürtüselliği de aşağı çekecek bir çalışma tercih edilmelidir. Ebeveynlerin de çocuğa nasıl davranacakları konusunda yönlendirilmesi gerekir.

HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT EKSİKLİĞİ İÇİN İLAÇLI TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞVURULUR?

İlaç kullanma, burada çocuğun fizyolojik gelişimsel süreçlerini olumsuz etkileyeceği için tavsiye edilmez. İlaç kullanımına mümkün olduğunca geç başlanması veya hiç başlanmaması tercih edilir.

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