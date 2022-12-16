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  4. Çocukken yüzüyorlardı! Son hali içler acısı... Vatandaş tepki gösteriyor

Çocukken yüzüyorlardı! Son hali içler acısı... Vatandaş tepki gösteriyor

16.12.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Çorlu deresinin son hali görenlerin içini sızlatıyor. Duyarsız insanların kirletmesi nedeniyle dere çöplüğe döndü. Çevre kirliliğinin yaşandığı deredeki görüntüler pes dedirtirken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, çocukken yüzdükleri derenin yeniden eski haline döndürülmesini istediklerini dile getirdi.

Çocukken yüzüyorlardı! Son hali içler acısı... Vatandaş tepki gösteriyor

Çerkezköy İstasyon ve Fatih mahallelerini ayıran Çorlu deresi, rastgele bırakılan atıklar sebebiyle çöplük görünümünü aldı. Dereye duyarsız kişilerin döktüğü çöplerin içinde evsel atıklar ve inşaat atıkları da bulunuyor. Dere yatağında biriken çöp yığını, kentin ortasından geçen derenin hem doğal akışını engelliyor, hem de kötü kokuya sebep oluyor.

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'MİKROP SAÇMAYA BAŞLADI'

Atılan atıklarla derenin yok olma tehlikesi yaşadığını belirten vatandaşlar, "Çocukken yüzdüğümüz dere bugün atılan atıklarla çöplüğe döndü. Evsel atıkların yanı sıra, molozlar da dere kenarına dökülüyor. Çok atık var, etrafa mikrop saçmaya başladı. Deremiz şu an yok olmuş durumda. Atılan atıklar yüzünden koku yapıyor. Yetkililerin bu çevre katliamına bir an evvel çözüm üretmesini bekliyoruz” dedi. (İHA)

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