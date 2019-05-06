Çocuklar anneleri ile birlikte sahne aldılar

Sivas Kongresinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği tarafından "Annem ile Sahnedeyim" isimli şarkı yarışması düzenledi.

Sivas Valiliği tarafından düzenlenen programda anneler ile çocukları aynı sahnede birlikte şarkı söyledi. Yarışmada 8-12 yaş aralığındaki çocuklar ve annelerinden oluşan 12 aile sahne aldı. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Sivas Valisi Salih Ayhan’ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan ve yarışmada sahne alan ailelerin çok sayıda yakını katıldı. Yarışmada kıyasıya yarışan 12 aile performansları ile izleyicilerden tam not aldı. Jüriden tam not almak için yarışan 12 aile içerisinden 1’inci olanlar ise Hatice Arslan ve kızı Aysima Arslan oldu.

Ödül töreni öncesi konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan’ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan,” Bu sahnede izlediğim en güzel konserdi. Çok profesyonel buldum bütün ekibi. Bütün aileleri öncelikle özgüvenleri için kutluyorum. Ayrıca sahnede yarışırken eğlenmeyi de unutmadılar” dedi.

Yarışma sonrası dereceye giren ailelere ödülleri Sivas Valisi Salih Ayhan’ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan ve Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan tarafından verildi.



