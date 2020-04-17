Çocuklar bu cümleleri büyürken sürekli duymalı! İhmal etmeyin...

Çocuklar büyürken sizlerden duyduğu sözleri ve gördükleri davranışları örnek alarak karakterlerini şekillendiriyorlar. Kullandığınız her söz; sadece duyulan anlamıyla değil, verdiği mesajla da çocukları etkiliyor. Bu yüzden çocuklarınızla iletişim kurarken kullandığınız doğru cümlelerle onların daha güçlü, daha akıllı, daha cesur ve daha öz güvenli kişiler olmalarını sağlayabilirsiniz. İşte çocuklarınızın gelişimine katkıda bulunan ve sizden duyduğunda onları mutlu edecek altın değerinde cümleler…

SENİ SEVİYORUM!

Her anne baba, çocuğunu çok sever ve yaptıkları ile de bunu gösterir. Fakat yaptıklarınız kadar bunu söylemeniz de çocuklarınız için çok değerli. Bu sayede çocuklar kendilerini değerli hissederek daha cesaretli olur. Böylece kendileri gibi etrafındaki varlıkları sevmeyi de öğrenirler. Hangimiz sürekli bu cümleyi duymak istemez ki?

SENİNLE GURUR DUYUYORUM

Sağlıklı bir benlik duygusu gelişimi ve öz güvenleri için çocuğunuzla gurur duyduğunuzda bunu onunla paylaşmaktan çekinmeyin. Yaptıklarını onaylamıyor olsanız bile her zaman seçimlerine saygı duymalı ve onunla gurur duyduğunuzu ve daha iyisini yapabileceğini söylemelisiniz.