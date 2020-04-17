Çocuklar bu cümleleri büyürken sürekli duymalı! İhmal etmeyin...

Çocuklar büyürken sizlerden duyduğu sözleri ve gördükleri davranışları örnek alarak karakterlerini şekillendiriyorlar. Kullandığınız her söz; sadece duyulan anlamıyla değil, verdiği mesajla da çocukları etkiliyor. Bu yüzden çocuklarınızla iletişim kurarken kullandığınız doğru cümlelerle onların daha güçlü, daha akıllı, daha cesur ve daha öz güvenli kişiler olmalarını sağlayabilirsiniz. İşte çocuklarınızın gelişimine katkıda bulunan ve sizden duyduğunda onları mutlu edecek altın değerinde cümleler…
SENİ SEVİYORUM!
Her anne baba, çocuğunu çok sever ve yaptıkları ile de bunu gösterir. Fakat yaptıklarınız kadar bunu söylemeniz de çocuklarınız için çok değerli. Bu sayede çocuklar kendilerini değerli hissederek daha cesaretli olur. Böylece kendileri gibi etrafındaki varlıkları sevmeyi de öğrenirler. Hangimiz sürekli bu cümleyi duymak istemez ki?
SENİNLE GURUR DUYUYORUM
Sağlıklı bir benlik duygusu gelişimi ve öz güvenleri için çocuğunuzla gurur duyduğunuzda bunu onunla paylaşmaktan çekinmeyin. Yaptıklarını onaylamıyor olsanız bile her zaman seçimlerine saygı duymalı ve onunla gurur duyduğunuzu ve daha iyisini yapabileceğini söylemelisiniz.
ÖZÜR DİLERİM
Çocuğunuzdan özür dileyerek ona hiçbirimizin mükemmel olmadığını ve hatalar yapabileceğimizi gösterin. Bu durumda çocuklar hataları kabul etmenin erdemli bir davranış olduğunu öğrenir. Böylece çocuğunuza kendi hatalarını kabul edebilmeyi ve gerektiğinde özür dileyerek insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmasını öğreteceksiniz.
SENİ DİNLİYORUM
Çocuklarınız size bir şey anlatmak istediğinde tamamen ona odaklanın. Bu sayede onun söyledikleriyle ilgilendiğinizi ve önemsediğinizi görmek çocuğunuzun kendisini mutlu ve huzurlu hissetmesini sağlar. Sizinle iletişim kurarken sorun yaşamazsa paylaşımları artar. Ve siz çocuğunuzu dinlemeye başladıkça çocuğunuz da sizi dinlemeye başlar.
BUNU YAPABİLİRSİN
Evet, çocuğunuz her şeyi yapamayacak. Ama neyi yapıp neyi yapamayacağını gerçekten bilemezsiniz. Bu yüzden çocuğunuzu cesaretlendirin ve destekleyin. Böylece çocuğunuza elinden geleni yapmayı, çabalamayı, sabrı ve azmi öğreteceksiniz. Bu çocuğunuzu tembel ve korkak bir birey olmaktan koruyarak cesaret ve öz güven verir.
SENİ AFFEDİYORUM
Çocuğunuz nasıl iyi bir şey yaptığında onunda gurur duyduğunuzu söylüyorsanız, kötü bir şey yaptığında da affetmeyi bilmelisiniz. Affederek yine hata yapmanın değil, bundan ders çıkarmanın önemli olduğu vurgulayabilirsiniz.
BU SENİN SORUMLULUĞUN
Çocuklar yaşayarak ve yaparak öğrenirler. Çocuğunuza sorumluluk vererek yapabileceği her şeyi kendi başına başarması için ona fırsat verin. Böylelikle davranışları alışkanlık haline gelerek büyüdüklerinde sorumluluk almaları daha kolay olacak. Anne-baba olarak verdiğiniz sorumluluklar da çocuklarınıza yardımcı olmalı, nasıl yapılacağını göstermeli ve başardıkça takdir etmelisiniz.
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