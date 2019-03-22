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Çocuklar gibi eğlendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:21 | Son Güncelleme

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle çınarlara Davraz’da unutulmaz bir gün yaşatıldı.

Çocuklar gibi eğlendiler

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle çınarlara Davraz’da unutulmaz bir gün yaşatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Uluborlu Hacı Ahmet Şençobur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 35 yaşlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikte çocuklar gibi eğlendi.
Sabah saatlerinde kaldıkları merkezden alınan yaşlılar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor uzmanları tarafından Isparta’ya 26 kilometre uzaklıktaki Davraz Kayak Merkezi’ne götürüldü. Çoğunun hayatında ilk kez telesiyeje bindiği yaşlılardan bazıları da kar motorlarıyla zirveye doğru ilerleyerek, Eğirdir Gölü ve Davraz Kayak Merkezi’nin eşsiz manzarasını yakından görme fırsatı buldu.
Akşam saatlerine kadar unutulmaz anlar yaşayan yaşlılar, merkezin olmazsa olmazı olarak bilinen mangalda sucuk ekmeğin de tadına vardı.

"Onlara hak ettikleri değeri vermeye gayret gösteriyoruz"
Düzenlenen etkinlikle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, "Yaşlılarımız bizim baş tacımız. Onları yılda sadece bir gün değil, her gün hatırlamamız, hal ve hatırlarını sormamız gerekiyor. Bizler de bu düsturla hareket ederek, gelenek göreneklerimizin öngördüğü şekilde, onlara hak ettikleri değeri vermeye gayret gösteriyoruz" dedi.

"Farkındalık oluşturmaya gayret göstereceğiz"
Gevrek "Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, Uluborlu ilçemizdeki yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan 35 çınarımızı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün etkinlikleri çerçevesinde bir gün de olsa mutlu etmeye çalıştık. Etkinlikte yaşlılarımızın mutlulukları gözlerinden okunuyordu. İl Müdürlüğü olarak, sadece belirli günlerde değil her zaman bu tür etkinliklerimizi artırarak, farkındalık oluşturmaya gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Çocuklar gibi eğlendiler

Çocuklar gibi eğlendiler

Çocuklar gibi eğlendiler

Çocuklar gibi eğlendiler

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