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  4. Çocuklar mahalleyi kızak pistine çevirdi

Çocuklar mahalleyi kızak pistine çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:30 | Son Güncelleme

Yerli ve yabancı turistlerin Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, çocuklar ise mahalle sokaklarında kızak kaydı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar mahalle sokaklarında kızak kaymanın keyfini yaşadı.

Yerli ve yabancı turistlerin Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturduğu ilçede, çocuklar ise ara sokaklarda kızak kaydı.

Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı ilçedeki Tepe Mahallesi'nde bir araya gelen çocukların kızak keyfi renkli görüntüler oluşturdu.

Çocuklardan Bayram Alkan, kar yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Çok güzel kar yağdı, karı çok seviyoruz. Mahallede arkadaşlarla bir araya gelerek caddede kızak kayıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars kızak Sarıkamış

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