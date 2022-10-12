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Çocuklar neden ödev yapmak istemez?

12.10.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne-babalardan en sık duyduğumuz şikayetler; “çocuğum ödev yapmak istemiyor!” veya “çocuğum ödev yapmıyor!” şeklinde karşımıza çıkıyor. Okul sonrasında çocuklar ödevlerinin başına oturmamakta ısrar ediyor, ödevini yapmaya başladıklarında ise devam etmekte zorlanabiliyorlar. Biz ebeveynler ise ödevlerin yapılması ve hemen bitirilmesi konusunda ısrarcı olabiliyoruz. Böylece ödeve duyulan önyargı, ebeveyn-çocuk ilişkisine taşınıyor ve durum bir tür söz geçirme mücadelesine dönüşebiliyor.

Çocuklar neden ödev yapmak istemez?

Eğitim Uzmanı Abdulkadir Özbek, öğrencilerin neden ödev yapmak istemediklerini, anne ve babaların çocuklarına bu konuda nasıl yaklaşmaları gerektiğini ve ödevin önemini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

ÖDEV, ÖĞRENMENİN ÖNEMLİ BİR HALKASIDIR

Ödev, günlük işlenen konunun genel tekrarıdır. Ev ödevleri, çocukların sorumluluk kazanmasının yanı sıra ders sırasında öğrendiklerinin ev ortamında tekrar edilerek pekiştirilmesi ve bu bilgilerin uzun süreli belleğe kaydedilmesi için verilir. Daha sonra öğrenilecek bilgiler için zemin hazırlanması, araştırma yapma ve kaynak kullanma becerilerinin geliştirilmesi ve bireysel çalışma becerilerinin gelişiminin sağlanması da bu yolla mümkündür.

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Burada önemli olan nokta; ödevlerin çocukların akademik gelişim ve beceri düzeyine uygun olması ve derste öğrenilen bilgilerin içeriği ile ödevlerin içeriğinin birbiri ile örtüşmesidir.

Ödevin bir zorunluluk olduğunu düşünen ve içten motivasyon sağlamayan çocuklar genellikle çeşitli bahaneler sunarak bu süreci atlamaya çalışabilmektedir. Ancak çocuğun ödev yapmama konusundaki bu ısrarcı tutumun altında yatan sebepler olabilir:

  • Ödevin çocuğun seviyesinin üstünde olması
  • Ödevler çocuklarımızın bilişsel seviyesine uygun olmaz ise çocuklar ödev yapmaktan keyif alamayabilir. Bu yüzden de ödevi yapmak istemezler. Eğitimcilerin ödevin zorluk derecesini ayarlarken öğrencinin hafif zorlanarak yapabileceği bir düzeyde ayarlaması çok önemlidir.
  • Ödevin çocuğun akademik seviyesinin altında olması
  • Böyle bir durumda çocuğun potansiyeline uygun ödev verilmesi için öğretmenlerle iletişim halinde olunarak farklılaştırılmış ödev vermesi talep edilebilir.
  • Ödev çocuğun ilgisini çekmiyor olabilir
  • Bu tarz bir durumda ödevlerin içeriği revize edilerek keşfetme temalı ödevler vermesi sağlanabilir ya da ebeveynler evde konuyu keşfetme etkinlikleri/deneyleri yaptırabilir.
  • Çocuğun kendine ait bir ev ödevi programı olmayabilir
  • Böyle bir durumda okullardaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimindeki öğretmenlerin de desteğiyle öğrenciye ders çalışma programı hazırlanabilir.
  • Öğrenci öğrenme stilini bilmiyor olabilir
  • Hepimizin farklı bir öğrenme stili vardır. Bazılarımız video izleyerek, okuyarak, zihin haritaları oluşturarak ya da tekrar ederek öğreniriz. Çocuklarımızın çalışmaya nasıl ve nereden başlayacağı konusunda onlara yol gösterici olmamız, öğrenmeyi öğrenme konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekmektedir.

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e ödev
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