Çocuklar neden ödev yapmak istemez?

Eğitim Uzmanı Abdulkadir Özbek, öğrencilerin neden ödev yapmak istemediklerini, anne ve babaların çocuklarına bu konuda nasıl yaklaşmaları gerektiğini ve ödevin önemini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

ÖDEV, ÖĞRENMENİN ÖNEMLİ BİR HALKASIDIR

Ödev, günlük işlenen konunun genel tekrarıdır. Ev ödevleri, çocukların sorumluluk kazanmasının yanı sıra ders sırasında öğrendiklerinin ev ortamında tekrar edilerek pekiştirilmesi ve bu bilgilerin uzun süreli belleğe kaydedilmesi için verilir. Daha sonra öğrenilecek bilgiler için zemin hazırlanması, araştırma yapma ve kaynak kullanma becerilerinin geliştirilmesi ve bireysel çalışma becerilerinin gelişiminin sağlanması da bu yolla mümkündür.

Burada önemli olan nokta; ödevlerin çocukların akademik gelişim ve beceri düzeyine uygun olması ve derste öğrenilen bilgilerin içeriği ile ödevlerin içeriğinin birbiri ile örtüşmesidir.

Ödevin bir zorunluluk olduğunu düşünen ve içten motivasyon sağlamayan çocuklar genellikle çeşitli bahaneler sunarak bu süreci atlamaya çalışabilmektedir. Ancak çocuğun ödev yapmama konusundaki bu ısrarcı tutumun altında yatan sebepler olabilir: