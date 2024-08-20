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    4. Çocuklar nefes alsın diye gidiliyor! Dikkat edilmezse tehlike saçıyor

    Çocuklar nefes alsın diye gidiliyor! Dikkat edilmezse tehlike saçıyor

    20.08.2024 12:06
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    Özellikle yaz aylarında çocukların ve ebeveynlerin vazgeçilmez uğrak yerlerinden bir olan çocuk oyun parkları ile ilgili enfeksiyon riski uyarısı yapıldı. Temas edilen salınacak, kaydırak, tahterevalli ve tutunma alanlarında önlem alınmadığı takdirde çocukların pek çok bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarına yakalanabileceğine dikkat çeken uzman isim, "Çocuklar oyun parklarında oynadıktan sonra el hijyenine dikkat edilmeli, sık sık banyo yaptırılmalı" dedi.

    Şehir yaşamının yoğunluğunda, binaların gölgesinde sıkışan çocuklar için oyun parkları adeta birer kaçış noktası. Enerjilerini atmak ve açık havada özgürce oynamak isteyen çocuklar, yaz aylarında bu parklarda sıkça vakit geçiriyor. Ancak Mikrobiyolog Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, oyun parklarının sanıldığı kadar masum olmadığını belirterek, ebeveynlere önemli uyarılarda bulunarak, "Açık hava ortamlarında güvenli görülen oyun parklarında, dolaylı kontaminasyon ve yetersiz bakım nedeniyle çocuklar ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabilir" dedi. Çocukların sağlığını korumak adına ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususları paylaşan İpek Ada Alver, oyun parklarında alınacak önlemlerin altını çizdi.

    Alver, “Parklar pek çok nokta indirekt kontaminasyon riski taşıyor. İndirekt kontaminasyon enfekte bireyle direkt temas etmeden çocukların oyun alanlarındaki temas ettiği yapılar (salınacak, kaydırak, tahterevalli ve tutunma alanları) aracılığı ile dolaylı yoldan enfekte olmalarıdır. Bu konuda ebeveynler önlem almazsa çocuklar temas yoluyla bulaşan pek çok bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarına yakalanabilir” ifadesini kullandı.

    İLK ADIM: DÜZENLİ BAKIM

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    İpek Ada Alver aynı zamanda bakımı yapılmayan çocuk oyun alanlarından paslı çivi, demir ve kırık cam malzemelerin çocuğu yaralaması ve deri bütünlüğünü bozması ile tetanoz, kuduz başta olmak üzere kan yoluyla bulaşan diğer enfeksiyonların bulaş riskinin de göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. “Bu nedenle yaralanmalara bağlı gelişebilecek enfeksiyon risklerine karşı çocuk oyun alanlarının bakımı ve dezenfeksiyonunun düzenli yapılması gerekmektedir” şeklinde açıklamalarda bulunan Ada Alver, çocuk oyun alanlarının bakımının enfeksiyonlara karşı önlemede ilk adım olduğunu belirtti.

    KUM VE TOPRAK TEMASI SONRASI MUHAKKAK ELLER YIKANMALI

    çocuk hasta doktor aile

    Diğer yandan kedi, köpek, fare, kirpi gibi hayvanların çocuk oyun alanlarına dışkı yoluyla Toxoplasma gondii başta olmak üzere pek çok bağırsak parazitini bulaştırdığını belirten Ada Alver “Çocukların kum ve toprakla teması sonrası ellerini ağzına götürmesi neticesinde bu bağırsak parazitleri fekal-oral yolla çocukların bağırsaklarına yerleşerek karın ağrısı, şişkinlik, ishal, halsizlik gibi belirtilere neden olmakta ve tedavi edilmezse daha ciddi semptomlara neden yol açabilmektedir” şeklinde ebeveynlere uyarılarda bulundu.

    KIYAFETLER AYRI OLMALI, BANYO YAPILMALI, DEZENFEKTE EDİLMELİ

    Park esnasında ve sonrasında bu risklerden korunmak için neler yapılmasına dair Mikrobiyolog Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver son olarak tavsiyelerde bulunduğu konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

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    “Çocuklar oyun parklarında oynadıktan sonra özellikle el hijyenine dikkat etmeli, sık sık banyo yaptırılmalı, ellerin ve yere düşen emziklerin dezenfekte edilmeden direkt ağza teması engellenmeli, mümkünse parkta giydiği kıyafetler ayrı olacak şekilde daha yüksek sıcaklıklarda yıkanmalı, paslı çivi batması ya da cam kesmesi gibi yaralanma durumlarında pansuman yapılmalı ve bu tarz yaralanmalarda en yakın sağlık kuruluşuna gidilerek yara bakımının yanında tetanoz ve kuduz riskine karşı koruyucu önlemler alınmalı” diyerek oyun parklarından çocuklara bulaşabilecek mhtemel enfeksiyon risklerine karşı önlemler alınması konusunda ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

    (İHA)
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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    Anahtar Kelimeler:
    hastalık park
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