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Çocuklar üşümesin diye atkı ve bere örüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 10:22 | Son Güncelleme

ÜLKE genelindeki ihtiyaç sahibi çocuklar için 21 yıldır atkı ve bere örerek çocuklara gönderen Ferda Yertut ve beraberindeki kadın grubu,  Adana’da bir araya gelerek atkı, bere ve ceket ördü.

Rüşan Anıl ATAR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ÜLKE genelindeki ihtiyaç sahibi çocuklar için 21 yıldır atkı ve bere örerek çocuklara gönderen Ferda Yertut ve beraberindeki kadın grubu, Adana’da bir araya gelerek atkı, bere ve ceket ördü.
Mersin’de yaşayan Ferda Yertut, 21 yıl önce oğlunun fikriyle ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak üzere atkı ve bere örmeye başladı. Yertut, daha fazla çocuğa yardım etmek için sosyal medya hesabından ‘İyilik Örüyorum’ adında bir kampanya başlattı. Kısa sürede farklı illerdeki çok sayıda kadına ulaşan Yertut, kampanyayı ülke geneline yaydı. Sosyal medyadan iletişime geçtiği kadınlarla farklı kentlerde bir araya gelen Yertut, örülen atkı ve bereleri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor.
Çocukların üşümemesi için var gücüyle çalıştığını ve ülkenin dört bir yanından talep geldiğini belirten Ferda Yertut, "Üşüyen yavrularımız için atkılar, bereler örüyoruz. Elimizden gelen bu. Yapabildiğim, yetişebildiğim her şeyde varım. Önümüzdeki günlerde İzmir ve Aydın’da da öreceğiz. Örebilenin bize katılmasını, öremeyenin yün almasını ya da atkı ve berelerin çocuklara ulaştırılmasını sağlamasını istiyorum" diye konuştu.
MUTLU OLUYORUZ
Sosyal medyadan kendisiyle iletişime geçenlere atkı ve bere gönderdiklerini belirten Yertut, "Mesela bir köy okulunda öğretmenlik yapan arkadaşım bana ulaştı ve 100 çocuğun atkı ve bereye ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de gönderdik, iki gün önce kargomuz ulaştı. İstediğimiz her an bir çocuğu bulup sevindiremiyoruz. Böylelikle onlar bizi buluyor ve bizde mutlu oluyoruz. Niyetimiz ve yolumuz belli" dedi.
SEVGİ EVLERİ'NDEKİ ÇOCUKLARA GÖNDERECEKLER
Kampanya kapsamında kadınların Adana’da buluşmasını sağlayan Esin Büyükyılmaz ise kentte daha fazla desteğe ihtiyacı olduklarını ve herkesin katılmasını istediklerini belirterek, sevgi evlerindeki çocuklara da yardım edeceklerini kaydetti.
Adana’daki programda çocuklar için atkı ve bere ören kadınlardan Gül Bayırlı da ihtiyacı olan çocukları ısıtmak istediklerini belirterek, her kadının kampanyaya katılmasını istediğini söyledi.

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