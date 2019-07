Çocuklara atlı tatil eğlencesi

Erzurum’da çocuklar yaz tatilinde at binmeyi öğreniyor, at binerek eğleniyor.

Uzmanlar Binicilik Derneği Erzurum - Erzincan karayolu üzerinde oluşturduğu çiftlikte hem engelli çocuklara terapi tedavisi uygulanıyor hem de çocuklar ata binerek eğlenebiliyor.

Dernek Başkanı Cüneyt Sayım, öncelikli faaliyetlerinin atlara bakmak ve atlara binmek olduğunu belirterek, “Bunun haricinde aynı zamanda bir cirit kulübüyüz. Geleneksel okçuluk ekibimiz var. Temeli at ve atlı sporlar üzerine kurulmuş bir dernek. Bunun yanında ek olarak konusunda uzman doktor arkadaşlarımız var. Daha sonra rehabilitasyon merkeziyle bazı konularda ortak çalışarak engelli arkadaşlarımıza rehabilite etme konusunda seanslar veriyoruz. Tanısını, teşhisini biz koymuyoruz. Aynı zamanda rehabilitasyon merkezindekiler tarafından teşhisi konan arkadaşları şu zamanda ata binmesi gerekiyor deniliyor bizde bu noktada yani rehabilite etme noktasında ata eğersiz ve üzengisiz binmesini sağlıyoruz. Burada ki temel esas ise bu noktada hasta olan çocuklarda çok olumlu etkiler yaratıyor. Atın vücut ısısıyka o kasların gerginliğinin artması ile çocuğun tedavi edilmesinde yardımcı oluyor. Bugün bir fizik tedavisi bile atlı tedavi kadar etkin bir yöntem değil” diye konuştu.

Bölgede bu tür faaliyetlerin çok yaygın olmadığını dile getiren Sayım, “Bunun sebepleri ise sosyal medyada çok sesimizi duyuramıyoruz, reklam konusunda yetersiziz bunu sizin aracılığınızla insanlara duyurabilirsek çocuklarda dört duvar arasında uyutmasınlar yaşatmasınlar. Burası tamamen ticari bir faaliyet değil. Ekonomi ikinci planda, mutlaka buranında belirli giderleri var onları karşılamak zorundayız. Ama tamamen parayı, ekonomiyi ikinci planda bıraksınlar çocuklarını getirsinler burada aileleriyle birlikte zaman geçirsinler doğanın içinde olsunlar hayvanların içinde olsunlar ve bizden sonraki nesillere de aktarabileceğimiz bir miras olsun” şeklinde konuştu.