HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çocuklara oyuncak seçimi nasıl olmalı?

Çocuklara oyuncak seçimi nasıl olmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

Yarıyıl tatili ile eğitime ara veren çocukların bu süreçte en büyük dostu oyuncakları oluyor. Çocukların keyifli vakit geçirmelerinin yanı sıra gelişimlerine de yardım etmesinin amaçlandığı oyuncaklar seçilirken nelere dikkat edilmeli?

Çocuklara oyuncak seçimi nasıl olmalı?

Ticaret Bakanlığı tarafından bir ay önce yapılan düzenleme ile oyuncaklar, bebek ve çocuk malzemelerinde kullanılan bazı kimyasal maddelerin kullanım limitleri yeniden düzenlenmişti. Yapılan bu düzenlemelerle birlikte bilinçli ebeveynlerin kafasında çocuklara alınacak ürünlerin neye göre seçileceği konusunda merak uyandı Konuyla ilgili konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Ozan Uzunhan, ailelere oyuncakları alırken nelere dikkat etmeleri ve oyuncakları nasıl seçmeleri sorularıyla ilgili bilgiler verdi.

“OYUNCAKLAR GÜVENLİ VE YAŞA UYGUN OLMALI”

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz ay yeni bir düzenleme yaparak oyuncaklar, bebek ve çocuk malzemelerinde kullanılan bazı kimyasal maddelerin kullanım limitlerini düzenleyerek oyuncaklardaki kurşun, krom, fenolün, bisphenol limit değerleri azalttı. Bununla birlikte oyuncakların içindeki kimyasal miktarlar çocukların sağlığına zarar vermeyecek boyuta getirildi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Ozan Uzunhan: “Oyuncaklar nöromotor ve psikososyal gelişimleri için çok önemlidir. Bu noktada iki unsur var 1. Oyuncağın güvenli olması, 2. ise yaşına uygun olması. Her yaşın oyuncakları farklıdır. İlk aylarda bebekler için daha çok kavrama ve yakalama oyuncakları, 2 aylık bebeklerde renkli dönenceler seçilebilir. Aynı şekilde 4- 5 ay civarında eli ile kavrayabileceği yumuşak oyuncaklar, emeklemeye başladıktan sonra bir takım sesler çıkarabilen ürünler seçilebilir. 1 yaştan sonra tuşlu, hareketli mekanizması olan, birbirine geçirilebilen halkalar, küpler ve geometrik şekiller içeren oyuncaklar tercih edilebilir. Özellikle 2 yaştan sonra çocukların dramatizasyon yetenekleri artıyor. O noktada insan figürü içeren veya mesleklerle ilgili oyuncaklar seçilebilir.” dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü
100 yaşında yaşamını yitiren beden bağışçısının ailesine şükran plaketi100 yaşında yaşamını yitiren beden bağışçısının ailesine şükran plaketi
Türk vatandaşlarına 'gizemli virüs' uyarısı! Türk vatandaşlarına 'gizemli virüs' uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk oyuncak oyuncak seçimi

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nden Türk vatandaşlarına 'Corona' uyarısı!

Türk vatandaşlarına 'gizemli virüs' uyarısı!

Aldığı ilaç liseli Mina'nın hayatını kabusa çevirdi! Vücudu yandı, görme yetisini kaybetti

Aldığı ilaç liseli Mina'nın hayatını kabusa çevirdi

Parkinson nedir? Parkinson tedavisinde erken tanının önemi

Başka hastalıklarla karıştırılıyor! Elleriniz titriyorsa...

Şiddetli ağrılarının sebebi 7 yıl sonra ortaya çıktı!

Doğumdan sonra başladı,nedeni 7 yıl sonra ortaya çıktı!

Çin'de salgının başladığı Vuhan şehrinde toplu ulaşım askıya alınacak

Ülkede alarm durumuna geçildi! Toplu ulaşım askıya alındı

Çin'den sonra bir virüs alarmı daha! Şimdi de Pakistan'a sıçradı

Çin'den sonra bir virüs alarmı daha! Şimdi de o ülkeye sıçradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.