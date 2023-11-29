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Çocuklara vitamin diye uyuşturucu vermiş! 'Kabus doktor' Süleyman Salih Zoroğlu davalık oldu

29.11.2023 12:07 | Son Güncelleme:
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'Kabus doktor' diye bilinen psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu ve klinik çalışanları hakkında dava açıldı. İddianamede 21 çocuk mağdur olarak gösteriliyor. Zoroğlu'nun çocuklara vitamin diye uyuşturucu madde vermesi dehşete düşürdü!

Çocuklara vitamin diye uyuşturucu vermiş! 'Kabus doktor' Süleyman Salih Zoroğlu davalık oldu

Hakkında istismar iddiası bulunan 'kabus doktor' Süleyman Salih Zoroğlu, klinik çalışanlarıyla birlikte davalık oldu. İddianamede korkunç detaylar yer aldı.

21 ÇOCUK MAĞDUR

21 çocuğun mağdur olarak gösterildiği iddianamede, Zoroğlu'nun çocuklara vitamin diye uyuşturucu madde ketamin verdiği belirtildi.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

HaberTürk'ün aktardığı habere göre; Zoroğlu ve kliniğinde psikolog olarak çalışan Ahmet Aktaş için, 21 kez "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", 21 kez "Eziyet" 4 kez "İftira", 2 kez "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", 2 kez "Şantaj", 2 kez "Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme", 1 kez "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme", 1 kez "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme" suçları sebebiyle cezalandırılması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Doktor uyuşturucu istismar
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