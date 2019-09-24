KADIN

Çocuklarda 3 günden uzun süren ateş, Kawasaki hastalığının habercisi olabilir

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 24.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

Çocuklarda 3 günden uzun süren ateş, döküntü, ağız içinde, dilde ve gözlerde kızarıklar, Kawasaki hastalığının habercisi olabilir. VM Medical Park Mersin Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt, “Hastalık tedavi edilmezse kalp hastalıklarına neden olabilir. Tedavi edildiğinde ise birçok çocukta herhangi bir kalıcı hasara yol açmaz” diyerek, aileleri uyardı.

Çocuklarda 3 günden uzun süren ateş, Kawasaki hastalığının habercisi olabilir

VM Medical Park Mersin Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Özyurt, erkek çocuklarda daha sık görülen ve 5 yaş altı çocuklarda karşılaşılan Kawasaki hastalığı ile ilgili açıklama yaptı. Kawasaki sendromu olarak da bilinen Kawasaki hastalığında, hastanın vücudundaki orta büyüklükteki damarlarda enflamasyon geliştiğini belirten Özyurt, “Bu duruma tıpta vaskülit denir. Vaskülit, kan damarlarının iltihabı nedeni ile ortaya çıkan, etkilediği yere göre farklı şikayetlere neden olabilen bir grup hastalıktır. Hastalığın sebebi bilinmiyor, ancak genetik yatkınlık, alerjik yatkınlık, sık enfeksiyon geçiren ve bağışık sistemiyle ilgili problemi olan çocuklarda Kawasaki hastalığı ile karşılaşılıyor. Aile geçmişinde erken koroner kalp rahatsızlığı ve erken kalp krizi varsa çocukta hastalığın görülmesini etkiliyor” dedi.

“Tedavisi mümkün, aileler bilinçli olmalı”

Hastalığın gözle görülebilecek beş tanısı bulunduğunu kaydeden Özyurt, bunları şöyle sıraladı:
“Birincisi; tüm vücutta döküntüdür. İkincisi; göz, damar açısından zengin olduğu için hastalık gözde bulunan damarları tutabilir. Gözün beyaz kısmı kızarır ve gözde akıntılar meydana gelir. Üçüncüsü; ağız içinde ödem, şişlik, çatlaklar meydana gelmesi, dördüncüsü; lenf bezlerinde iki santimetreden fazla şişlik oluşması, beşincisi ise akut dönemde kol ve bacaklarda şişlik, 10-14 günden sonra parmak uçlarında eldiven tarzında soyulmalar olur.”

Aileleri bilinçli olmaları konusunda uyaran Doç. Dr. Özyurt, “Hastalık hiçbir şey yapmadığınız durumlarda bile 3 hafta içerisinde kendini sınırlayarak geçebilir. Ancak, hastalık damar iltihabı olduğu için tüm vücudu tutar ve kalbe kalıcı hasar bırakabilir. Hastalığın kalıcı olarak bıraktığı en büyük hasar, kalbi besleyen, tıkandığında da kalp krizlerine neden olan koroner damar iltihabi yapıları oluşturur. Tedavisi mümkün bir hastalıktır. Damar tutulumu olan her hastayı bağışıklık sistemini güçlendirici bir ilaç vererek tedavisini gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Özyurt, Kawasaki hastalığında en önemli noktanın, çocuk hekimlerinin hastayı çocuk kardiyolojisine yönlendirmesi olduğunu vurgulayarak, ailelerin bilinçli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kawasaki hastalığı çocuklarda ateş nedeni

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