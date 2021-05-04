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Çocuklarda alt ıslatma sorunu neden oluşur?

Elif Yaman Elif Yaman
04.05.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk büyütürken zaman zaman çeşitli problemlerle karşı karşıya gelinebilir. Alt ıslatma da bu problemlerden biridir. Nedenini tespit ederek önlem alınması, çocuğun ilerleyen yıllarda kendine güvenen bir birey olarak büyümesine zemin hazırlamaktadır.

Çocuklarda alt ıslatma sorunu neden oluşur?

Çocuklarda alt ıslatma yaşa göre değişir. Alt ıslatma nedenleri başında biyolojik sebepler vardır. Bunlar çocukların mesane kontrollerini henüz kazanmamış olmasıyla ilgili veya idrar yolları iltihabıyla ilgili olabilir.

Baskıcı ve aşırı titiz bir anne varsa, çocuk alt ıslatma durumunu sıkça yaşayabilmektedir. Aile içerisinde yaşanan herhangi bir değişiklik çocukları tahmininizden çok daha fazla etkileyecektir. Özellikle okul öncesi dönemde; boşanma, evden birinin taşınması, kardeşin dünyaya gelmesi gibi durumlar çocuğun alt ıslatma durumunu tetikler.

ALT ISLATMA HANGİ YAŞ ÇOCUKLARDA OLAĞAN BİR DURUMDUR?

Alt ıslatma genelde okul öncesi dönemde karşılaşılan bir durumdur. Bu durumda, çocuğun tuvalet eğitimini tamamlamış, bir yıl kuru kalmış olması gözetilir. Alt ıslatma, 5 yaşından sonra ise ve 6 aydan uzun süre devam ediyorsa bu duruma müdahale edilmesi gerekir. Aile veya arkadaş çevresi çocuğu eleştiriyorsa bu durum biraz da uzun ve sorunlu bir hale dönüşebilir.

ÇOCUKLARDA ALT ISLATMA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çocuklarda alt ıslatmanın önce nedenini bulmak gerekir. Eğer ki çocuk doktorunun rahatsızlığını çeken herhangi bir rahatsızlık yoksa, çocuk ürolojiye götürülmelidir. Ürolojiye gittiklerinde idrar yolları ve mesaneyle ilgili bir problem olup olmadığına bakılır. Bunlarla ilgili bir problem yoksa, bunun arkasında psikolojik bir etken vardır diye düşünülür ve psikologlardan bu noktada destek alınması gerekebilir. Eğer arka planda travmatik bir öykü varsa, bunun ortadan kaldırılması gerekir.

Uzman bir doktora başvurulduğunda alt ıslatma hakkında net bilgiler verilmelidir. Gün içerisinde sık sık alt ıslatma, yiyeceğe bağlı alt ıslatma ya da bir kaç kez minik kaçırmalar söz konusu olup olmadığı mutlaka anlatılmalıdır. Bazen sadece ilaç desteği, bazen de sadece psikolojik destekle beraber bu sorun ortadan kaldırılmaktadır. Eğer biyolojik kökenli ve mesaneyle ilgili bir sorunsa, bazen cerrahi operasyonlar da yapılabilir. İlaç tedavisi uygulanabilir, çocuğa çiş tutma ve bırakmayla ilgili çizelgeler verilebilir ve gelişmeler not alınarak izlenir.

ÇOCUĞA DOĞRU YAKLAŞIM NASIL OLMALI?

Eğer aile içi bir travma söz konusuysa, aile - çocuk - okulla birlikte işbirliği yapılarak, okul öncesi dönemde oyun terapisiyle bu çocuklarda iyileşme sağlanmaktadır. Bu şekilde bazen ilaç ve terapiyle bazen de sadece terapiyle giderilmektedir.

Çocuğa karşı özellikle annenin tavrı çok önemlidir. Okul öncesine devam eden bir çocukta da okul öncesi öğretmenin tavrı da önemlidir. Çünkü bazı durumlarda gerçekten çocuğun elinde olmadan bir kaçırma söz konusudur. Çocuk kendini suçlar, suçladığı zaman bu davranış maalesef devam eder. Genelde bu çocuklar daha içe dönük çocuklar oldukları için, büyük yaralar alabilirler. Çocuğu motive ederek bu sorunun üstesinden gelmesi sağlanabilir. Ödül sistemiyle de çok ilerleme kaydedilebilir. Çocuk ödülü almak için kuru kalmaya çalışır ve bu şekilde de sonuca ulaşılabilir.

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