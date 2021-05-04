Çocuklarda alt ıslatma sorunu neden oluşur?

Çocuklarda alt ıslatma yaşa göre değişir. Alt ıslatma nedenleri başında biyolojik sebepler vardır. Bunlar çocukların mesane kontrollerini henüz kazanmamış olmasıyla ilgili veya idrar yolları iltihabıyla ilgili olabilir.

Baskıcı ve aşırı titiz bir anne varsa, çocuk alt ıslatma durumunu sıkça yaşayabilmektedir. Aile içerisinde yaşanan herhangi bir değişiklik çocukları tahmininizden çok daha fazla etkileyecektir. Özellikle okul öncesi dönemde; boşanma, evden birinin taşınması, kardeşin dünyaya gelmesi gibi durumlar çocuğun alt ıslatma durumunu tetikler.

ALT ISLATMA HANGİ YAŞ ÇOCUKLARDA OLAĞAN BİR DURUMDUR?

Alt ıslatma genelde okul öncesi dönemde karşılaşılan bir durumdur. Bu durumda, çocuğun tuvalet eğitimini tamamlamış, bir yıl kuru kalmış olması gözetilir. Alt ıslatma, 5 yaşından sonra ise ve 6 aydan uzun süre devam ediyorsa bu duruma müdahale edilmesi gerekir. Aile veya arkadaş çevresi çocuğu eleştiriyorsa bu durum biraz da uzun ve sorunlu bir hale dönüşebilir.

ÇOCUKLARDA ALT ISLATMA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çocuklarda alt ıslatmanın önce nedenini bulmak gerekir. Eğer ki çocuk doktorunun rahatsızlığını çeken herhangi bir rahatsızlık yoksa, çocuk ürolojiye götürülmelidir. Ürolojiye gittiklerinde idrar yolları ve mesaneyle ilgili bir problem olup olmadığına bakılır. Bunlarla ilgili bir problem yoksa, bunun arkasında psikolojik bir etken vardır diye düşünülür ve psikologlardan bu noktada destek alınması gerekebilir. Eğer arka planda travmatik bir öykü varsa, bunun ortadan kaldırılması gerekir.