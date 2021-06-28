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Çocuklarda böbrek taşı neden oluşur? Böbrek taşı tedavisi neden önemlidir?

28.06.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böbrek taşı farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Genetik ya da beslenme alışkanlıkları ile ilgili olarak oluşabilen böbrek taşı, böbrek yetmezliğine bile neden olabilmektedir. Bundan dolayı neden kaynaklandığının bilinip böbrek taşı tedavisinin gerçekleştirilmesi önem taşır. Peki böbrek taşı çocuklarda da görülür mü? Konu ile ilgili bilgi veren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Murad Çeltik, çocuklarda böbrek taşı görülmesi durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

Böbrek taşı yalnızca erişkinlerde görülmez, çocuklarda da görülen bir rahatsızlıktır. Böbrek içerisinde bulunan yabancı partiküllere böbrek taşı deriz.

Böbrek taşı nedenleri sayılınca en başta suyun yetersiz alınması, bazı yiyeceklerin fazla alınması, kullanılan bazı ilaçlar gelir. Böbrek içerisinde bazı partiküllerin birikip taş haline gelmesi, idrar akışını engelleyerek ağrıya, sancıya yol açar ve sonrasında böbrek yetmezliğine kadar giden problemlere yol açabilir. Bu nedenle böbrek taşını önlemek için böbrek taşı nedenlerini ortadan kaldıracak şekilde hareket etmek gerekir.

GENETİK YATKINLIK VARSA 1 YAŞINDA BİLE GÖRÜLEBİLİR!

Bu rahatsızlık genelde erişkinlerde görülmekle birlikte çocuklarda da görülebilir. Genetik yatkınlığı olan çocuklarda 1 yaşında dahi görülebilmektedir. Yetişkinlerde yapılan tedaviler de çocuklarda yapılmaktadır.

BÖBREK TAŞI İÇİN ÖNLEM ALINMAZSA HAYATI BOYUNCA MUZDARİP OLUR

Çocuklardaki farklılık, metabolik değerlendirme yapılmalı, bozukluğun ne olduğu ortaya konulmalı ve buna yönelik ön tedbirler anılmalıdır. Bu durum çocuğun hayatı boyunca bu rahatsızlıktan muzdarip olmaması ve böbrek yetmezliğinin gelişmemesi için çok önem arz etmektedir.

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