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Çocuklarda boğaz ağrısı ve enfeksiyonu nasıl geçer? Boğaz yolu enfeksiyonu olan çocuklar nasıl tedavi olur? Boğaz enfeksiyonundan korunmanın yolları

23.07.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukluk dönemlerinde en sık karşılaşılan hastalıklardan biri de boğaz yolu enfeksiyonları ve beraberinde getirdiği boğaz ağrısı olmaktadır. Çocukların aileleri doktor tedavisinin yanında evde yapılabilecek çözümleri arıyorlar. Çocuklarda boğaz ağrısı ve enfeksiyonu nasıl geçer? İşte boğaz enfeksiyonundan korunmanın yolları.

Çocuklarda boğaz ağrısı ve enfeksiyonu nasıl geçer? Boğaz yolu enfeksiyonu olan çocuklar nasıl tedavi olur? Boğaz enfeksiyonundan korunmanın yolları

Özellikle okul öncesi dönemde çocuklar yılda 5-8 kez üst solunum yolu
enfeksiyonu geçirebilmektedir. Çoğu kez virüslerin yol açtığı bu enfeksiyonlar
için internette çözüm yolları aranıyor. İşte Çocuklarda boğaz ağrısına iyi gelen
ve enfeksiyonu önlemenin yolları.

ÇOCUKLARDA BOĞAZ ENFEKSİYONU NEDİR?

Özellikle okul öncesi dönemde çocuklar yılda 5-8 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebilmektedir. Çoğu kez virüslerin yol açtığı bu enfeksiyonlar burun akıntısı, hapşırık, öksürük gibi şikayetlere yol açar ve genellikle hiç bir ilaç kullanmadan bir hafta içinde iyileşme görülmektedir.

Eğer hastalık bademciklerde yerleşmiş ise durum biraz daha farklı olabilmektedir. Boğaz ağrısı, ateş, bademciklerde şişme, yutma zorluğu, boyundaki bezelerde şişme ortaya çıkmaktadır. Boğaz enfeksiyonlarına bazen virüsler, bazen de A grubu beta hemolitik streptokoklar (Beta) mikrobu yol açmaktadır. Bademciklerin iltihaplanmasın da tedavi, enfeksiyona hangi mikrobun yol açtığına bağlıdır.

BOĞAZ ENFEKSİYONU TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Eğer boğaz enfeksiyonuna virüslerin yol açtığı düşünülüyorsa çocuğa antibiyotik verilmez; çünkü bağışıklık sistemi enfeksiyon ile başa çıkabilmektedir. Ama boğaz enfeksiyonuna yol açan mikrop (beta) streptokoklar ise; hastanın mutlaka 10 gün süre ile antibiyotik kullanması gerekmektedir.

Bademcik iltihabı olan çocukların bol sıvı almaları ve dinlenmeleri gerekmektedir. Hastanın yemek sırasında boğaz ağrısı olabileceği için çorba, püre gibi yumuşak gıdalar verilmelidir. Boğaz ağrısı için parasetamol ve ibuprofen içeren ağrı kesiciler verilir. Viral enfeksiyonlar sırasında verilen aspirin Reye sendromu denilen ağır bir duruma yol açabileceği için aspirin ya da aspirin içeren ağrı kesicilerin verilmemesi gerekir.

ÇOCUKLAR BOĞAZ ENFEKSİYONUNDAN NASIL KORUNUR?

Boğaz enfeksiyonları bulaşıcıdır. Hasta bir çocuktan diğerine ağız burun akıntısı ile bulaşmaktadır.

Çocuklar boğaz enfeksiyonu ya da boğaz ağrısı olan kişilerden uzak tutulmalıdır. El yıkama alışkanlığı, enfeksiyonların aile içinde yayılmaması için çok önemlidir.

Evde hasta olan bir çocuk var ise bardağını, çatalı ayrılmalı ve sıcak sabunlu su ile yıkanmalıdır. Eğer çocuğunuz streptokokların yol açtığı bir boğaz enfeksiyonu nedeni ile antibiyotik kullanıyor ise; diş fırçasını atılmalı ve yeni bir fırça alınmalıdır.

ÇOCUKLARDA BOĞAZ AĞRISI İÇİN EVDE YAPILACAK ÇÖZÜMLER

-Çocukların evde dinlenmeleri gerekmektedir.

-Bu dönemde çocukların bol sıvı tüketmeleri gerekmektedir.

-Çocukların boğaz ağrılarını hafifletmek için bir bardak ılık suyun içerisine 1 tatlığı kaşığı balın ve 2 tatlı kaşığı limon suyunun karıştırılıp verilmesi de yardımcı olacaktır.

-Tuzlu su ile yapılan gargara da boğazın temizlenmesini ve rahatlamasını sağlayacaktır.

-Boğaz enfeksiyonu döneminde çocuklara çorba ve püre gibi yumuşak yiyecekler vermek beslenmelerini kolaylaştıracaktır.

-Boğaz enfeksiyonu olan çocuğun yaşına uygun bitki çayları tüketmesi de tedaviyi destekleyen bir yöntem olmaktadır.

-Bir diğer yöntem ise 1 bardak suyun içerisine 1 çorba kaşığı sirkenin eklenip gargara yapılması olmaktadır. Bu da boğazdaki enfeksiyonun geçmesine yardımcı olacaktır.

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