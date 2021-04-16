Çocuklarda dişlere acil müdahale edilmelidir

"Çocuklar düşe kalka büyürler" sözü her ailenin kabul ettiği bir durumdur. Ancak bazı düşmelerin sonucunda yapılan yanlış müdahaleler çocukların ilerleyen yaşlarında sağlık problemleri yaşamasına neden oluyor. Özellikle diş yaralanmalarında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar anlattı. Uzunpınar, çocuklar ve aileleri için en üzücü durumlardan birinin diş travması nedeniyle dişin kırılması, yer değiştirmesi ya da tamamen yerinden çıkması olarak değerlendirdi. Diş travmalarında, travmanın şekli ve boyutu ne olursa olsun en kısa sürede mutlaka bir diş hekimine, mümkünse bir pedodonti uzmanına başvurulmalıdır.

CİDDİ TRAVMALAR OLABİLİR

Genellikle ebeveynler düşme ya da yaralanma sonrası ciddi kanamalı biri durum yoksa pek önemsemeyebiliyorlar. Ancak travma sonrası diş kayıplarının en fazla geç müdahale edilen dişler olduğu unutulmamalıdır. Özellikle dişin yerinden çıkması ve diş kırığı ile sonuçlanan diş travmalarında olay anından itibaren diş hekimine ulaşma arasında geçen süre ile kırılan diş parçasının veya dişin getiriliş şekli tedavinin başarısında büyük rol oynamaktadır.