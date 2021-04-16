KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Çocuklarda dişlere acil müdahale edilmelidir

Çocuklarda dişlere acil müdahale edilmelidir

Elif Yaman Elif Yaman
16.04.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her ebeveyn çocuğunun sağlıkla büyümesini ister ancak yaşları itibariyle fazlaca enerjik olan çocuklar sıkça düşme, yaralanma gibi durumları yaşar. Bazen önemsiz olduğunu düşündüğünüz düşmenin sonunda ciddi bir ağız travması meydana gelebilir. Evde müdahale edemeyeceğimiz bu travmalar ileride ciddi diş problemleri ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Böyle durumlarda yapılması gereken en doğru hareket, çocuğunuzu en yakın diş uzmanına götürüp profesyonel yardım almak olacaktır.

Çocuklarda dişlere acil müdahale edilmelidir

"Çocuklar düşe kalka büyürler" sözü her ailenin kabul ettiği bir durumdur. Ancak bazı düşmelerin sonucunda yapılan yanlış müdahaleler çocukların ilerleyen yaşlarında sağlık problemleri yaşamasına neden oluyor. Özellikle diş yaralanmalarında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar anlattı. Uzunpınar, çocuklar ve aileleri için en üzücü durumlardan birinin diş travması nedeniyle dişin kırılması, yer değiştirmesi ya da tamamen yerinden çıkması olarak değerlendirdi. Diş travmalarında, travmanın şekli ve boyutu ne olursa olsun en kısa sürede mutlaka bir diş hekimine, mümkünse bir pedodonti uzmanına başvurulmalıdır.

CİDDİ TRAVMALAR OLABİLİR

Genellikle ebeveynler düşme ya da yaralanma sonrası ciddi kanamalı biri durum yoksa pek önemsemeyebiliyorlar. Ancak travma sonrası diş kayıplarının en fazla geç müdahale edilen dişler olduğu unutulmamalıdır. Özellikle dişin yerinden çıkması ve diş kırığı ile sonuçlanan diş travmalarında olay anından itibaren diş hekimine ulaşma arasında geçen süre ile kırılan diş parçasının veya dişin getiriliş şekli tedavinin başarısında büyük rol oynamaktadır.

HEKİMİ DOĞRU BİLGİLENDİRMEK ÇOK ÖNEMLİ

Kaza sonrasında ailenin mümkün olduğu kadar sakin olmaya çalışması ve hekime kazanın tam olarak ne zaman, nasıl ve nerede gerçekleştiği hakkında bilgi vermesi gereklidir. Çocuğun genel sağlık durumu (alerjik astım, epilepsi, kan hastalığı, kalp hastalığı…) ile ilgili ve tetanoz aşısının olup olmadığı konularında da diş hekimini doğru bilgilendirmelidir.

Covid-19 sürecinde çocuklarda obezite artışı endişelendiriyorCovid-19 sürecinde çocuklarda obezite artışı endişelendiriyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyorTürk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor
Çocuğunuz oyun bağımlısı olabilir Çocuğunuz oyun bağımlısı olabilir
Mum Çiçeği bakımı nasıl yapılır? Mum Çiçeği bakımı nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boşanma davası açtı! Başka kadınlar...

Boşanma davası açtı! Başka kadınlar...

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Kore'nin çılgın güzellik aletleri

Kore'nin çılgın güzellik aletleri

Parfümünüzü burca göre seçin

Parfümünüzü burca göre seçin

Büyük göğüslüler bu sorunlara dikkat

Büyük göğüslüler bu sorunlara dikkat

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Burcunuz bugün neler söylüyor?

Burcunuz bugün neler söylüyor?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Burcunuz bugünle ilgili neler söylüyor?

Burcunuz bugünle ilgili neler söylüyor?

Burcunuz bugün için neler söylüyor?

Burcunuz bugün için neler söylüyor?

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.