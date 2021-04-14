Covid-19 sürecinde çocuklarda obezite artışı endişelendiriyor

Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, “Sağlıklı yaşam için çocuğun büyümesinin belirli aralıklarla standart büyüme eğrilerinde değerlendirilmesi önemli. COVID-19 salgın döneminde okulların kapalı olması, eğitimin online sürdürülmesi, bilgisayar, televizyon, tablet, telefon gibi cihazlarla geçirilen sürenin artması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, hızlı tüketilen paketli gıda ve kaloriden zengin besin öğelerinin diyette daha sık yer alması, doktor kontrollerinin aksaması ile obezitenin görülme sıklığı ciddi olarak arttı” açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Sağlığı Dernekleri yaşamın ilk ayında 4 kere (doğumda, 48 saat sonunda, 7-15. günde, 1. ayda), 1-6 ay arası dönemde ayda 1 kere, 6 ay-2 yaş arası dönemde 3 ayda 1 kere, 2-6 yaş arası dönemde 6 ayda 1 kere, 6 yaşından adolesan döneme dek yılda 1 kere sağlam çocuk muayenelerinin yapılmasını önermektedir. Çocuğun özel durumu ya da aşı programına göre bu muayene aralıklarının belirtilenden daha sık olabileceğinin de altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, “Bu muayenelerde çocukların aile ve çevre ile ilişkisinin gözlenmesi, ağırlık, boy, baş çevresi ölçümleri, yaşa uygun motor, sosyal, dil becerilerindeki gelişmenin değerlendirilmesi, aşılar, beslenme, taramalar (işitme taraması, gelişimsel kalça displazisi taraması, görme taraması, idrar yolu enfeksiyonu, demir eksikliği anemisi, hiperlipidemi vb) hastalıklar konusunda değerlendirme yapılır ve ailelere danışmanlık verilir” dedi.