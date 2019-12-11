Çocuklarda görülen döküntülerini ciddiye alın

ocuklardaki leke ya da döküntüler ailelerin paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Bazılarının son derece masum olduğunu belirten Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Perihan Çobanoğlu Saf, çocuklarda ciddiye alınması gereken döküntüleri sıralayarak alınması gereken önlemleri anlattı. AİLELERİN ENDİŞELENMESİNE GEREK YOK Çocuklarda çok sık rastlanan viral döküntülerin genellikle 2-3 gün ateşle beraber ya da sonrasında ortaya çıktığını anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Perihan Çobanoğlu Saf, “Gövdede daha belirgin hale gelen bu küçük kırmızı kabartılar tek bir hastalığa özgü olmadığı için belli bir tanımı da bulunmuyor. Hastalıktan hastalığa değişkenlik gösteriyor. Örneğin, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, 6. hastalık gibi hastalıklara ait döküntüler çok rahat tanınabiliyor. Her geçen gün yenileri eklenen viral döküntülere karşı yaklaşımlar benzerlik gösteriyor. Bu durumda ailelerin endişeye kapılmasına gerek yok” uyarısında bulundu. VİRAL ENFEKSİYONDA ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN Viral hastalıkların özel bir ilacı olmadığının altını çizen Uzm. Dr. Perihan Çobanoğlu Saf şu uyarılarda bulundu: "Öncesinde sağlıklı olduğu bilinen birçok çocuk kendiliğinden atlatır ve iyileşir. Bazı durumlarda ailelerin endişelerini rahatlatmak adına kaşıntı ilaçları, ateş düşürücü ilaçlarla başlanabilir. Ama bunların tedaviye bir etkinlikleri yoktur. Antibiyotiklerin ise hiç yeri yoktur. Yapılması gereken özellikle ateşinin yüksek olduğu dönemde ve sonrasında döküntü gerileyene kadar belirli aralıklarla hekim kontrolüdür. Viral döküntülere neden olan hastalıkların çoğu bulaşıcı olduğundan diğer çocuklardan uzak tutmak gerekir.”

CİLT ENFEKSİYONLARI; BAŞKA ÇOCUKLARI BULAŞMA RİSKİ VAR Bazı mikropların direkt cilt üzerinde enfeksiyona neden olduğunu anlatan Dr. Perihan Saf, bunların içinde en bilinenin “impetigo” denilen küçük sulu kabarcıkların birleşiminden oluşan cilt lezyonu olduğunu söyledi. Dr. Perihan Saf, “En tipik özelliği altın sarısı kabuğu olan bu lezyonlar başka çocuklara bulaşabileceği için dikkatli olmak gerekiyor. Mantar enfeksiyonlarını genelde en çok yoğun pişikleri takiben görülen ve mantar kremleri kullanmak gerektiren döküntülerdir. Fakat her pişiğe de hemen mantar kremi sürmek daha çok zarar verebilir. Pişiğiniz iyileşmiyor ve minik minik kabartılar şeklinde yayılıyorsa bir çocuk hekimi kontrolünde krem başlamak gerekebilir” ifadelerini kullandı. ÜRTİKER; 6 HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT Alerjik bir reaksiyon türü olan ürtikerin çocuklarda sık görülen yaygın bir döküntü türü olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Perihan Çobanoğlu Saf, “Bozuk para büyüklüğünde birleşme eğiliminde olan bu çok kaşıntılı döküntüler 24 saat içerisinde soluyor ve yerine başkaları çıkıyor. Bu döküntülerin bazen bir günde gerilemesine karşın bazen de günlerce devam edebiliyor. Genellikle ilaçlara, yiyeceklere, böcek ısırıklarına ya da bazı enfeksiyonlar sırasında görülebilir. 6 haftayı geçmediği sürece alerjik ya da başka bir araştırma gerektirmez. Yapılması gereken bir çocuk hekiminin önerisi ile alerji ilaçları ve kremlerle ile kontrol altına almaktır. Çok sık tekrarlar ya da 6 haftadan uzun sürerse ayrıntılı araştırmayı hak eder” değerlendirmesinde bulundu.