"Çocuklarda horlama; geniz eti ve bademcikte büyüme habercisi olabilir"

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hayati Kale, çocukluk çağında görülen nefes alma problemleri hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Hayati Kale, "Çocukluk çağındaki nefes alma problemlerinden olan horlama, geniz eti ve bademcik oldukça sık karşılaşılan ve aileleri tedirgin eden rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Kulak burun boğaz polikliniklerinde çocuğun sürekli ağızdan nefes aldığından veya horladığından dolayı gelen şikayetler kapsamında yapılan tetkiklerde, çocukların bir kısmında geniz eti ve bademcik büyümesi görülürken bir kısmında da basit horlama veya alerji semptomları görülüyor" dedi.

SÜREKLİ AĞIZDAN SOLUNUM ALMAK ÇENE YAPISININ BOZULMASINA NEDEN OLUR

Op. Dr. Hayati Kale, geniz etinin burun arka kısmının ağıza açıldığı yerde bulunan ve bağışıklık sisteminin bir elemanı olarak görev yapan lenfoid bir doku olduğunu belirterek, “Geçirilen enfeksiyonlar veya yapısal sebeplerden dolayı büyüyerek hava yolu tıkayıcı hale gelebilmektedir. Insan vücudu uyku sırasında ve istirahat halinde burundan nefes almaya programlanmıştır. Bu rutinin geniz eti gibi tıkayıcı bir yapıyla bozulması bir çok problemi ortaya çıkarabilir. Örneğin geniz eti büyümesi olan çocuklarda sürekli ağızdan solumaya bağlı olarak diş yapısı, çene yapısı bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Burun nefesinin bozulması ağızda yaşayan yararlı bakterilerin (flora) ortamını bozarak dişlerde çürüme, ağız kokusu ortaya çıkarabilir. Hem ağız içi floranın bozulması hem de geniz etinin ürettiği akıntı sebebiyle tekrarlayan enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Geniz etinin enfeksiyon odağı haline gelerek kulak havalanmasını sağlayan östaki tüpünü etkilemesi sonucunda kulaklarda sıvı birikmesi ve sık kulak enfeksiyonu geçirme gibi problemler görülebilmektedir“ diye konuştu.