Çocuklarda kabızlık alarmı! Ekran süresi ve hareketsizlik tehlike saçıyor! Uzmanlar uyarıyor...

Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, çocuklarda kabızlık sorununun giderek yaygınlaştığını belirterek uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Bayrak, “Kabızlık vakalarının yüzde 95’i fonksiyonel nedenlerden kaynaklanıyor. Haftada iki kereden az dışkılama, ağrılı dışkılama, keçi pisliği veya zeytin tanesi şeklinde dışkılama veya geniş çaplı dışkılama, dışkı kaçırma kabızlığın en belirgin göstergeleri arasında yer alıyor” dedi.

"CERRAHİ MÜDAHALE GEREKTİREN VAKALAR DA GÖRÜLEBİLİYOR”

Çocuklarda kabızlığın büyük oranda fonksiyonel nedenlerden kaynaklandığını vurgulayan Doç. Dr. Bayrak, “Fonksiyonel kabızlık, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı ile doğrudan ilişkilidir. Vakaların yüzde 95’i çeşitli önlemler ve tedavi yöntemleriyle düzeliyor. Ancak yüzde 5 oranında ise organik nedenlere veya hastalıklara bağlı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle Hirschsprung hastalığı gibi cerrahi müdahale gerektiren vakalar da nadir de olsa görülebiliyor” dedi.

"MUZ GİBİ MEYVELER İSE KABIZLIK YAPABİLİR"

Kabızlık sorununun önlenmesinde posalı beslenmenin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Bayrak, “Kabak, kereviz, ıspanak, semizotu ve bamya gibi liften zengin sebzeler çocukların diyetinde mutlaka yer almalı. Bu sebzelerin çorba halinde değil, mümkün olduğunca diri ve bütün olarak tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca kayısı, erik, dut gibi lifli meyveler de kabızlık sorununa iyi gelirken muz gibi meyveler ise kabızlık yapabilir” dedi.

İNEK SÜTÜNE DİKKAT!

Kabızlık yaşayan çocuklarda inek sütü tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini belirten Bayrak, “İnek sütü besleyici olsa da kabızlık yapan bir etkisi vardır. Bu nedenle özellikle su tüketimi az olan çocuklarda inek sütüne dikkat etmeliyiz. Eğer süt tüketimi kısıtlanacaksa yoğurt, ayran ve peynir gibi süt ürünlerine yönelmek daha sağlıklı olacaktır” ifadelerini kullandı.

"SU TÜKETİMİ ARTIRILMALI"

Doç. Dr. Bayrak, su tüketiminin kabızlık tedavisindeki önemine vurgu yaparak, “Yeterli su içmeyen çocuklarda dışkı sertleşir ve bağırsak hareketleri yavaşlar. Bu nedenle su tüketimini artırmak kabızlığın önlenmesinde büyük rol oynar” dedi.Özellikle okul öncesi dönemde çocukların tekrarlayan ağrılı tecrübeler nedeniyle bilinçli olarak dışkılarını tutabildiğine değinen Doç. Dr. Bayrak, “Bu davranış şekli özellikle kronikleşmeye yol açar, hâlbuki basit tıbbi ve davranış müdahaleleriyle bu durum çok ilerlemeden düzeltilebilir” ifadesini kullandı.Kabızlığın üç ayı geçmesi halinde kronikleştiğine dikkat çeken Bayrak, “Kronik kabızlık tedavi edilmediğinde çocuklarda yaşam kalitesini düşürebilir. İlk bir ayda kendi çabalarımızla çözüm bulamazsak, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalıyız” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır