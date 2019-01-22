Çocuklarda ortodontik tedavi

Ortodontik tedavinin erken yaşlarda yapılmasının birçok avantajı mevcuttur:

1-Çeneleri ilgilendiren darlıklar ameliyat gereksinimi olmadan 8-12 yaşları arasında hareketli yada sabit genişletme aygıtları ile genişletilerek tedavi edilebilinir.

2-Üst çene geriliği tespit edilen çocuklarda,çocuğun büyüme gelişim atılımı öncesi veya sırasında uygulanacak yüz maskesi tedavileri ile üst çenenin ileri yön büyümesinin desteklenmesi sağlanmaktadır.

3-Alt çene ileriliği tespit edilen çocuklarda çenelik tedavileri ile mevcut alt çene ileri yön büyümesinin geriye yukarı yönlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.

4-Üst çene gelişim yetersizliği ve dik yönde de açık kapanışa meyil gözlenen çocuklarda AVPA(Akkaya Vertikal Protraksiyon Apareyi) uygulamaları ile hem üst çene gelişimi desteklenir hemde dik yön kontrolü gerçekleştirilir.

5-Seri çekim olarak adlandırılan tedavi yöntemi ile dişsel çapraşıklıklar henüz oluşmadan süt dişi ve daimi diş germi çekimleri ile önlem alınabilmektedir.

6-Faz 1 tedavisi olarakta adlandırılan erken dönem tedavileri ile ileri yaşlarda ihtiyaç duyulabilecek çene ameliyatlarının uygulanma olasılığı azaltılmaktadır.