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Çocuklarda ortodontik tedavi

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2019 08:20 | Son Güncelleme

Ortodontik tedavilerde ilk muayene yaşı 7-8 yaşlarıdır.Erken yaşlarda yapılan ortodontik muayene ile iskeletsel darlıklar yada çeneleri ilgilendiren iskeletsel bozuklukların teşhisi gerçekleştirilir.

Çocuklarda ortodontik tedavi

Ortodontik tedavinin erken yaşlarda yapılmasının birçok avantajı mevcuttur:

1-Çeneleri ilgilendiren darlıklar ameliyat gereksinimi olmadan 8-12 yaşları arasında hareketli yada sabit genişletme aygıtları ile genişletilerek tedavi edilebilinir.

2-Üst çene geriliği tespit edilen çocuklarda,çocuğun büyüme gelişim atılımı öncesi veya sırasında uygulanacak yüz maskesi tedavileri ile üst çenenin ileri yön büyümesinin desteklenmesi sağlanmaktadır.

3-Alt çene ileriliği tespit edilen çocuklarda çenelik tedavileri ile mevcut alt çene ileri yön büyümesinin geriye yukarı yönlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.

4-Üst çene gelişim yetersizliği ve dik yönde de açık kapanışa meyil gözlenen çocuklarda AVPA(Akkaya Vertikal Protraksiyon Apareyi) uygulamaları ile hem üst çene gelişimi desteklenir hemde dik yön kontrolü gerçekleştirilir.

5-Seri çekim olarak adlandırılan tedavi yöntemi ile dişsel çapraşıklıklar henüz oluşmadan süt dişi ve daimi diş germi çekimleri ile önlem alınabilmektedir.

6-Faz 1 tedavisi olarakta adlandırılan erken dönem tedavileri ile ileri yaşlarda ihtiyaç duyulabilecek çene ameliyatlarının uygulanma olasılığı azaltılmaktadır.

Ortodonti uzmanları gerekli gördükleri durumda klinik ilk muayeneye ek olarak radyografik incelemelere de başvuracaktır.Mevcut anomalilerin tespit edilmesini takiben ilgili tedavilerin erken dönemde gerçekleştirilmesi çocukların mevcut büyüme gelişim potansiyellerinin tedavi amacıyla kullanılabilmesi ve ameliyat ihtiyacını azaltması açısından önem taşımaktadır.

Çocuğun 12 yaşına gelmesini takiben de ortodonti uzmanınca değerlendirme yapılır ve dişsel çapraşıkların çözümü için sabit tel tedavisi ya da İnvisalign Teen Şeffaf Plak sistemi ile tedavi gerçekleştirilir.

Kaynak: www.berkozogul.com.tr
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