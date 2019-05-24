KADIN

Çocuklarda süt dişlerine dikkat! Çocuğun doğru şekilde konuşmasına bile yardımcı oluyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 24.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, çocuklarda süt dişlerinin önemine dikkat çekti.

Çocuklarda süt dişlerine dikkat! Çocuğun doğru şekilde konuşmasına bile yardımcı oluyor

Diş Hekimi Zafer Kazak, “Çocuk diş hekimliği olarak da bilinen pedodonti, doğumdan itibaren daimi dişlenme tamamlanana kadar geçen süreçte bebek, çocuk ve genç erişkinlerin ağız ve diş sağlığı ile ilgilenen diş hekimliğinin bir uzmanlık dalıdır.

Pedodonti'nin birinci amacı ortaya çıkmış problemleri tedavi etmekle birlikte, bu sorunların kaynağını bularak oluşmasını engelleyecek önlemleri almaktır. Bu amaçla uygulanan prosedürlere Koruyucu Diş Hekimliği denir. Koruyucu diş hekimliği beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, yanlış beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesi, ağız ve diş temizliği konusunda eğitimlerin verilmesi, yerel flor ve fissür örtücü gibi dişlere uygulanabilen işlemler ve düzenli kontrolleri içerir” dedi.

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Çürük oluşumunda beslenmenin, diş yapısı ve ağız bakımının önemli olduğunu ifade eden Kazak, “Süt dişlerinin yapısı daimi dişlere nazaran çürüğe çok daha yatkındır. Bunun yanında çocuklarda çürük yapma riski yüksek olan şeker ve karbonhidrat tüketimi yetişkinlere göre oldukça fazladır. Böyle bir beslenmenin yanında yapısı zayıf olan süt dişleri hızlı bir şekilde çürüyebilmektedir. Bu nedenle süt dişlerinin bakımı daimi dişlere göre çok daha iyi yapılmalıdır. Çocuğun daimi dişleri için gerekli yeri muhafaza ederler. Çocuğun estetik görüntüsünü etkiler ve psikolojik olarak kendine güveni arttırır. Çocuğun doğru şekilde konuşmasına yardımcı olur. Çocuğun yiyecekleri ısırması ve çiğnemesine yardımcı olur. Daimi dişlerin yerlerine yerleşmelerine rehberlik ederler. Bu nedenlerden ötürü çocuğunuzun süt dişlerine iyi bakmanız çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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