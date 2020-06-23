Çocuklarda ve bebeklerde balgam nasıl atılır, en etkili balgam söktürücü yöntemler

Havanın soğumasından en çok etkilenenler, kuşkusuz bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmemiş olan bebekler ve çocuklar. Henüz gelişmekte oldukları için hassas bir bünyeye sahip olan çocuklar değişen hava koşulları, yeme içme alışkanlıkları gibi kimi faktörler yüzünden hastalıklara maruz kalabilirler. Bu tip durumlarda öksürük ve balgam şikayetlerinin meydana gelme olasılığı yüksektir. Bu sorunları çözmek için doktor tarafından önerilen medikal ilaçların yanı sıra ev yapımı doğal tarifler denenebilir. Tabii bu tarifleri hazırlarken malzemelere karşı çocuğun alerjik reaksiyon göstermeyeceğinden emin olmak ayrıca önem teşkil ediyor. Gerekirse bu doğal yöntemleri uygulamadan önce doktora danışmanız daha doğru olacaktır. Bebeklerde Balgam Nasıl Çıkarılır? 1. Ihlamur Bebeklerde balgam ve hırıltı nasıl geçer diye merak ediyorsanız bu konuda yardımcı olabilecek en doğal ve en etkili çözümlerden birisi ıhlamurdur. Çocuklara sabahları kahvaltıda, akşamları ise yemekten sonra ıhlamur verilmesi halinde bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi sağlanır. Bu sayede çocukların vücudu mevsimsel hastalıklara karşı daha etkili bir şekilde mücadele edebilir. Nefes yolları temizlenir, solunum kanalları rahatlar ve buradaki problemler sona erer.

Ihlamur çayının çocuğunuzun dilini yakmayacak sıcaklıkta olmasına ayrıca dikkat etmeniz gerekir. Buna ek olarak ıhlamur çayının uzun süre kaynatılmamış olması ve sık sık tazelenmesi etkisini artıracak ve balgam oluşumunu daha iyi önleyecektir. 2. Bal limon karışımı En baştan uyarmak gerekirse "2 aylık bebeklerde balgam nasıl sökülür" diye merak edenler bu tarifi uygulamamalı. Çünkü uzmanlara göre bal, daha sonraki yaşlar için etki gösterebilecek bir içeriğe sahip. Balın "en iyi doğal antibiyotik" olduğuna yönelik ifadeler dünyanın pek çok yerinde kabul ediliyor. Bir tavanın içine bir miktar bal dökün ve düşük ateşte ısıtmaya başlayın. Ama kesinlikle kaynamasına müsaade etmeyin. Diğer taraftan bir tencerenin içine de bir bütün limon atın ve bu limonu suyun içinde kaynatın. 2-3 dakika kaynadıktan sonra ocağı söndürün ve limonu içinden çıkarın. Haşlanan limonu dilimler halinde doğrayın ve soğumaya bırakın. Daha sonra bu dilim limonları, içinde bal olan tavaya atın ve ikisini birden pişmeye bırakın. Limon bir süre sonra suyunu salacaktır. Karışımı, bir saat kadar piştikten sonra bir süzgeçten geçirin. Elde ettiğiniz suyu oda sıcaklığına getirdiğiniz zaman çocuğunuza içirebilirsiniz. Gün içerisinde en azından 4 kez bir çay kaşığı dozunda verdiğiniz zaman faydasını göreceksiniz.

3. Sırta masaj Bebelerde geçmeyen balgamlı öksürük probleminin çözümü için uygulanabilecek bir diğer yöntem masajdır. Bebeklerde balgam masajı uygulamak için ihtiyacınız olan malzemeler karabiber ve zeytinyağıdır. Bu iki malzemeyi cezveye koyup ısıtın. Sonrasında cildine zarar vermeyecek sıcaklıkta olması koşuluyla masaj hareketleriyle çocuğunuzun sırtına bu karışımı sırtına sürün. Bebeğinizi yüzükoyun bir şekilde yatırıp sırtını hafifçe ovalamanız balgamın çıkması için etkili olacaktır. Bebeklerin solunum yollarını açıp balgamlı öksürüğü geçirebilecek etken maddelere sahip olan okaliptüs yağını da masaj amaçlı kullanabilirsiniz. Birkaç damla okaliptüs yağını elinize alın ve yumuşak hareketlerle bebeğinizin sırtına ve göğsüne uygulayın. 4. Buhar makinesi 1 aylık bebekte balgam nasıl çıkarılır diye düşünüyorsanız etkili çözümlerden bir diğeri de buhar makinesidir. Odasında buhar makinesi bulunan çocuğun nefes yolundaki mukus yumuşar. Bu sayede balgam daha kolay çıkar ve balgam kaynaklı şikayetler de daha hızlı bir şekilde ortadan kalkar.

5. Pekmezli karışım 6 aydan büyük bebekler için uygun balgam söktürücü doğal ürünlerden birisi de pekmezli karışımdır. 2 tatlı kaşığı tereyağını ve 1 yemek kaşığı pekmezi, 1 su bardağı dolusu suyla beraber bir cezvede kaynatın. Önce tereyağını cezvede erimeye bırakın. Erimeye başladıktan sonra içine pekmezi ekleyin, kısa bir süre sonra da suyu boşaltın. Karışım kaynamaya başladıktan sonra ocaktan alın ve ılık hale gelmesini bekleyin. Ilık pekmezli karışımı ara ara bebeğinize içirin. 6. Ballı süt 1 yaşından büyük çocuklarda etkili olabilecek çözümlerden birisi de bal, süt ve karabiber karışımıyla yapılacak uygulamadır. Süt, bal ve karabiberin yapısındaki maddeler doğal bir antibiyotik etkisi gösterir. Bunun için 1 bardak sütün içine 1 çay kaşığı karabiber ile 1 tatlı kaşığı bal atmanız ve güzelce karıştırdıktan sonra çocuğunuza içirmeniz yeterlidir. 7. Adaçayı, ıhlamur, nane ve zencefilli şurup Çocuklarda balgamlı öksürüğü önlemek ve bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıktan çabuk kurtulmayı sağlamak için oldukça etkili bir karışımdır. 2-3 parça olacak şekilde parmak ucu kadar zencefil, iri bir tutam adaçayı, küçük bir tutam kuru nane ve iri bir tutam ıhlamuru alın ve bu malzemeleri 1 bardak kaynar suyun içerisine atarak 5 dakika kadar demleyin. Evde hazırlanabilecek bebeklerde balgam söktürücü şuruplar arasında yer alan bu karışımı çocuğunuza her öksürdüğünde 30-40 ml kadar olmak koşuluyla içirebilirsiniz.