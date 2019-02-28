HABER

Çocuklardan nadir hastalıklar için mavi kurdele

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 11:58 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki 100'üncü Yıl İlkokulu'nun öğrencileri, '28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü'nde, farkındalık oluşturmak için öğretmenlerine ve velilere mavi kurdele taktı.

Çocuklardan nadir hastalıklar için mavi kurdele

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki 100'üncü Yıl İlkokulu'nun öğrencileri, '28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü'nde, farkındalık oluşturmak için öğretmenlerine ve velilere mavi kurdele taktı.
Her yıl şubat ayının sonu, dünyada yaklaşık 350 milyon kişiyi etkileyen, nadir görülen hastalıklara dikkat çekilmesi amacıyla '28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü' olarak kabul ediliyor. Nadir hastalıklar ile mücadele eden hasta ve hasta yakınlarının seslerini duyurmayı hedefleyen 100'üncü Yıl İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri; öğretmenlere, okul çalışanlarına ve velilere mavi kurdele taktı. Sınıf öğretmeni Esin Akar, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 100'üncü Yıl İlkokulu olarak her ay farklı konularda çocukları bilgilendirdiklerini söyledi. Akar, "Bu ay '28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü' nedeniyle farklı bir etkinlik yaptık. Bu proje aynı zamanda uluslararası bir özellik taşıyor. Proje ile 1 milyon kişiye ulaşıp farkındalık yaratmak hedefleniyor. Biz de hem çocukları hem de çevre sakinlerini bilinçlendirdik. 9 yaşındaki 25 öğrencimiz etkinliğe katıldı. El ele verdiğimizde oluşturacağımız birliktelik ile hastaların seslerini duyurabileceklerine, sorunlarının kamuoyu tarafından farkına varılabileceğine inanıyoruz. Bir mavi kurdeleden bir milyona giden yolda herkesin desteğine ihtiyaç var. Çocuklarımız da bu konuda duyarlılık göstererek gün boyu büyüklerine mavi kurdele takacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çocuklardan nadir hastalıklar için mavi kurdeleÇocuklardan nadir hastalıklar için mavi kurdeleÇocuklardan nadir hastalıklar için mavi kurdeleÇocuklardan nadir hastalıklar için mavi kurdele

Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki... Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan kayıp Buse'nin ailesine ziyaretDSP Genel Başkanı Aksakal'dan kayıp Buse'nin ailesine ziyaret
PKK'ya ait sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildiPKK'ya ait sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlçede hayat durdu!

İlçede hayat durdu!

Çermik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı!

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.