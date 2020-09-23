HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çocukları kaçırıp, plastik kelepçeyle pencere demirine bağladı

Çocukları kaçırıp, plastik kelepçeyle pencere demirine bağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 09:45 | Son Güncelleme

Adana’da Ali B. (35), borç verdiği Bilal Ş.'nin (36) 8 ve 6 yaşlarındaki çocuklarını kaçırdıktan sonra ellerine plastik kelepçe takıp, pencere demirine bağlayarak, saçlarını da jiletle kazıdı. Fotoğraflarını Bilal Ş.'ye yolladıktan sonra çocukları serbest bırakan Ali B., daha sonra da borçlusunu rehin aldı. Bilal Ş.'nin eşinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, Ali B. ile kendisine yardım eden Erdal A.'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çocukları kaçırıp, plastik kelepçeyle pencere demirine bağladı

Olay, 18 Eylül günü, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali B., kuzeni Songül Ş.'nin (33) eşi Bilal Ş.'ye 7 bin 150 TL borç verdi. Ödeme tarihi yaklaşınca parayı vermeyen Bilal Ş., Ali B. tarafından hazırlanan önce 13 bin TL daha sonra 17 bin TL ve 27 bin TL’lik senetlere imza atmaya zorlandı.

EVLERİNİN ÖNÜNDEN ÇOCUKLARI KAÇIRDI

Bilal Ş.'nin senetleri imzalamayı reddetmesi üzerine öfkelenen Ali B., 18 Eylül günü akşamüstü evlerinin önünde oyun oynayan H.Ş. (8) ve Ç.Ş.'yi (6) kandırarak evine götürdü. Ali B., evinde rehin tuttuğu çocukların saçlarını jiletle kazıdıktan sonra ellerini plastik kelepçeyle pencere demirine bağladı. Aileye gözdağı vermek amacıyla çocukların fotoğrafını çeken Ali B., fotoğrafları Bilal Ş.'ye yolladıktan sonra çocukları serbest bıraktı.

2

REHİN ALDI

Bilal Ş.'den kredi çekip, borcunu ödemesini isteyen Ali B., olumsuz yanıt alınca 21 Eylül'de kaçırıldı. Eşinin rehin tutulduğunu öğrenen Songül Ş., durumu polise bildirdi. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ali B.’nin evine düzenlediği operasyonda Bilal Ş.'yi kurtardı ve olaya karıştığı öne sürülen Erdal A.'yı da yakaladı.

'ÇOCUKLARIMIN BÖBREKLERİNİ ALMAKLA TEHDİT ETTİ'

Yaşadıklarını anlatan Bilal Ş., çocuklarını zorla alıkoyan Ali B.’nin kendisine fotoğraflar çekip attığını belirterek, "Çocuklarımın ellerini iple bağlayıp telefonuma fotoğraflarını attı. 'Ben milletin parasını yemeyi severim, tefeciyim' dedi. Çocuklarım aşağıda oynarken evine çağırmış. Çocuklarımın saçlarını jiletle kesmiş. Ellerini bağlamış. Bu zamana kadar kavga olmasın, diye hep alttan aldım. Yaptığı her şeye göz yumduk. 15 gün önce beni de evine götürüp saçlarımı jilete vurdu” dedi.

'BİZİ ZORLA TUTUYORDU'

Songül Ş. ise Ali B.'nin kendilerini devamlı tehdit ettiği için çok korktuğunu belirterek, "'Ben senin akrabanım. Neden böyle yapıyorsun?' dedim. 'Ben faize para vermiyorum' dedi. Böyle demesine rağmen parayı hep yükseltti. Kaçmamızdan korkuyordu. Bize ‘Hadi kaçtınız, sizi bulamadım, ne olacak?’ deyip gece 4’e kadar evde kontrol altında tutuyordu” diye konuştu.

1

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B. ile kendisine yardım eden Erdal A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Apartmanın bodrumunda yakalandılarApartmanın bodrumunda yakalandılar
Gelmiş geçmiş tüm Apple Watch'ları karşılaştırdıkGelmiş geçmiş tüm Apple Watch'ları karşılaştırdık
En Çok Okunan Haberler
Çay içen şahsı defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada
Çay içen şahsı defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Diğer Haberler
Apartmanın bodrumunda yakalandılar
Apartmanın bodrumunda yakalandılar
Gören şaşkına dönüyor: Betonda domates
'Topraksız, susuz yetişiyor'
Sivası ikiye böldü! Dan Bilzerian'a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti
Vatandaşlar ikiye bölündü! Yerli 'Dan Bilzerian'
Bacanağını ve baldızını öldüren sanıktan telefondaki polise: Mermi attığım adam sağ kalmaz
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Bartın'da yola fırlayan inekler zor anlar yaşattı
Yola fırlayan inekler zor anlar yaşattı
Eyüpsultan'da 5 katlı binada yangın
İstanbul'da 5 katlı binada yangın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.