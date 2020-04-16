Çocukları karantina döneminde nasıl mutlu edebilirsiniz? İşte o aktiviteler...

Evde geçen sürenin arttığı şu günlerde hareket edemediğinden dolayı enerjisi tavan yapmış çocuklarınızla birlikte moral ve motivasyonunuzu yükseltecek harika aktiviteler yapabilirsiniz. Hayat enerjinizi yenileyecek ve çocuklarınızın zihinsel gelişimini destekleyecek bu aktiviteleri siz de merak ediyorsanız, bu liste tam size göre!

KİTAPLARA FARKLI SONLAR YAZMAK

Karantina günlerinde birlikte kitap okumak verimli ve eşsiz bir aktivitedir. Bununla birlikte biraz daha farklı bir önerimiz var ki, o da okunan kitaplara farklı sonlar yazmak… Çocuklarınıza "Şu hikaye sence nasıl bitmeliydi?" tarzında sorular sorarak hayal güçlerini geliştirmenin tam zamanı!

MUTFAKTA YEMEK YAPMAK

Anne ve babalar için çok basit bir eylem gibi gözükse de mutfağa çocuklarla girildiğinde birbirinden yaratıcı tarifler ortaya çıkabilir. Gülen surata sahip bir kek ya da brokoliden ağaç adam yapmak, çocuklarınıza eşsiz bir deneyim yaşatabilir. Şimdiden afiyet olsun.

DANS ETMEK

Harika bir hareket etme yolu olan dans, çocuklarınızla birlikte yapabileceğiniz muhteşem bir aktivite olabilir. Günün belirli bir saatini ailecek dansa ayırarak enerjinizi atabilir ve evinizi kahkahalarınızla şenlendirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken güzel bir müzik açmak ve ilk adımı atmak…