Çocukları karantina döneminde nasıl mutlu edebilirsiniz? İşte o aktiviteler...

Evde geçen sürenin arttığı şu günlerde hareket edemediğinden dolayı enerjisi tavan yapmış çocuklarınızla birlikte moral ve motivasyonunuzu yükseltecek harika aktiviteler yapabilirsiniz. Hayat enerjinizi yenileyecek ve çocuklarınızın zihinsel gelişimini destekleyecek bu aktiviteleri siz de merak ediyorsanız, bu liste tam size göre!
KİTAPLARA FARKLI SONLAR YAZMAK
Karantina günlerinde birlikte kitap okumak verimli ve eşsiz bir aktivitedir. Bununla birlikte biraz daha farklı bir önerimiz var ki, o da okunan kitaplara farklı sonlar yazmak… Çocuklarınıza "Şu hikaye sence nasıl bitmeliydi?" tarzında sorular sorarak hayal güçlerini geliştirmenin tam zamanı!
MUTFAKTA YEMEK YAPMAK
Anne ve babalar için çok basit bir eylem gibi gözükse de mutfağa çocuklarla girildiğinde birbirinden yaratıcı tarifler ortaya çıkabilir. Gülen surata sahip bir kek ya da brokoliden ağaç adam yapmak, çocuklarınıza eşsiz bir deneyim yaşatabilir. Şimdiden afiyet olsun.
DANS ETMEK
Harika bir hareket etme yolu olan dans, çocuklarınızla birlikte yapabileceğiniz muhteşem bir aktivite olabilir. Günün belirli bir saatini ailecek dansa ayırarak enerjinizi atabilir ve evinizi kahkahalarınızla şenlendirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken güzel bir müzik açmak ve ilk adımı atmak…
FİLM GECESİ DÜZENLEMEK
Ailecek izlenen en güzel film türlerinden biri animasyonlardır. Her yaştan kitleye hitap eden bu yapımlardan birini oy çokluğuyla seçebilir ve patlamış mısır eşliğinde eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.
BOYAMA YAPMAK
Boyama yapmanın bir yaş sınırı olmadığı zamanlardayız. Yetişkinler için üretilen ve değişik desenler içeren kitaplardan birine sahip olarak çocuklarınızla birlikte yaratıcı saatleri başlatabilirsiniz. Rengarenk boya kalemleriyle ortaya çıkaracağınız eseri tamamladıktan sonra isterseniz evinizin bir köşesine asabilirsiniz.
SANAL MÜZELERİ GEZMEK
Malum karantina günlerindeyiz. Ailecek gezme planlarınızı bir süre ertelemek zorunda kalmış olsanız da bu durum dünyaca ünlü yerleri görmenize engel değil. Çeşitli ülkelerdeki müzelerin başlatmış olduğu ve özellikle çocuklar için düzenlenmiş olan sanal turlar ile macera dolu anlar yaşayabilirsiniz.
BAHÇE DÜZENLEMESİ YAPMAK
Belki dışarı çıkamıyoruz ama evinizin huzurlu köşelerinden biri olan bahçeler, çocuklarınızla birlikte çiçeklerin bakımını yapabileceğiniz harika yerlerdir. Birlikte toprakla buluşup çeşitli meyveler ve sebzeler ekerek doğanın gücünü keşfedebilirsiniz. Bahçesi olmayan anne ve babalar üzülmesin. Çünkü basit bir saksıda birlikte yetiştireceğiniz bitkilerin yavaş yavaş büyümesi de sizi aynı oranda mutlu edecektir.
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