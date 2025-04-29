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Çocukları tehdit eden ciddi tehlike! Menenjit hastalığına karşı uzmanlar uyarıyor: "Özellikle 1 yaş altı bebekler risk altında"

Dünya Aşı Haftası'nda açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Aytaç Uras, menenjit hastalığına karşı aşının önemine dikkat çekti. Meningokok enfeksiyonlarının özellikle bebeklik döneminde ve gençlik yıllarında ağır seyredebildiğini belirten Uzm. Dr. Uras, bu hastalığın çoklu organ yetmezliği ve şok tablosu ile ölümcül sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Ülkemizde yaygın olarak görülen bu hastalığa karşı çocukların korunması için neler yapılmalıdır?

Çocukları tehdit eden ciddi tehlike! Menenjit hastalığına karşı uzmanlar uyarıyor: "Özellikle 1 yaş altı bebekler risk altında"

Dünya Aşı Haftası kapsamında önemli uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Aytaç Uras, meningokok (menenjit) hastalığının ciddi ve ölümcül seyredebileceğini belirterek, aşıyla korunmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

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"ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ İLE ÖLÜMCÜL SONUÇLARA YOL AÇAR"

Uzm. Dr. Uras, "Neisseria Meningitidis, menenjit (beyin zarı iltihabı) veya kan dolaşımı enfeksiyonuna (septisemi) yol açabilen bir bakteri türüdür. Ayrıca zatürre (pnömoni), göz enfeksiyonu (konjonktivit), eklem iltihabı (septik artrit) ve kalp kası iltihabına (miyokardit) da yol açabilmektedir. Meningokok menenjit sıklıkla hayatın ilk yılında görülür, ardından gençlik yıllarında ikincil zirvesini yapar. Çoklu organ yetmezliği ile geri dönüşsüz şok gelişimi, akut meningokok enfeksiyonlarında ölümcül sonuçlara yol açar. Meningokoklar serolojik olarak gruplara ayrılırlar. A, B, C, Y VE W en sık görülenleridir. Birçok çocukta birkaç saat ile birkaç gün içinde şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve stupor (koma) görülür. Ciltte alacalı görünüm, basmakla solmayan döküntü olabilir" ifadelerini kullandı.

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"MENİNGOKOK MENENJİT AŞISINI ÇOCUKLARIMIZA ÖNERİYORUZ"

Uzm. Dr. Uras, "Meningokok aşısından sonra yüksek ateş, ishal, kusma, döküntü, huzursuzluk görülebilir ancak çoğunlukla bir yan etki yaşanmaz. Görülen yan etkilerin hiçbiri ciddi boyutlarda değildir ve kısa sürede düzelir. Ülkemizde de yaygın görülen bu hastalık için meningokok menenjit aşısını çocuklarımıza önermekteyiz" dedi.

HANGİ YAŞ GRUBU DAHA ÇOK RİSK ALTINDA?

Risk grubundaki çocuklardan bahseden Uzm. Dr. Uras, "Meningokok enfeksiyonu herkesi etkileyebilir ancak özellikle 1 yaş altı bebekler olmak üzere 5 yaşın altındaki çocuklarda ve 15-19 yaş arası çocuklarda artan bir risk vardır. Ülkemizde B grubu, A, C, W ve Y gruplarına karşı koruma sağlayan aşılar uygulanmaktadır. B grubu meningokoklara karşı koruma sağlayan aşı en erken bebeklere 8. haftalarında uygulanmaya başlanmaktadır. Aşıların zamanlaması ve doz şeması başlandığı yaşa göre değişiklik göstermektedir" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
menenjit aşı karnesi çocuk sağlığı
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