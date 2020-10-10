HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlara 17 ilde operasyon

Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlara 17 ilde operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 13:01 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda internet üzerinden oluşturulan gruplarda müstehcen çocuk görüntülerini paylaşan 22 şüpheli gözaltına alındı.

Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlara 17 ilde operasyon

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal ağ üzerinden grup kurarak müstehcen çocuk videoları paylaşıldığını tespit etti. Kimlikleri de belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri 17 ilde toplam 39 adrese operasyon düzenledi.

22 KİŞİYE GÖZALTI

İstanbul merkezli Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak'ta 39 adrese düzenlenen baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere de el konuldu. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROperasyon sonrası Seda Sayan!Operasyon sonrası Seda Sayan!
Dünyanın en büyük hangarlarından biri İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdiDünyanın en büyük hangarlarından biri İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi
Ankara'da hava nasıl olacak? İşte Ankara hava durumuAnkara'da hava nasıl olacak? İşte Ankara hava durumu
En Çok Okunan Haberler
Estetikten sonra imajını da değiştirdi!
Estetikten sonra imajını da değiştirdi!
Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!
Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Bir şehir onları arıyordu! Bu halde bulundular
Bir şehir onları arıyordu! Bu halde bulundular
Kaynanasını 'korona nedeniyle' öldürmek istedi
Kaynanasını 'korona nedeniyle' öldürmek istedi
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Diğer Haberler
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bursa'da skandal görüntüler! Korona partisine şok baskın
Şoke eden görüntüler! Bu halde basıldılar
Dünyanın en büyük hangarlarından biri İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi
Dünyanın en büyük hangarlarından biri İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Koronavirüs salgınının sonlanması 2022'ye bile sarkabilir
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Salgının sonlanması 2022'ye bile sarkabilir
Adana'daki swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine para karşılığı fuhuş yaptırmışlar
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine parayla...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.